Cuando se trata de olvidar a alguien con quien compartiste un vínculo cercano y romántico, la mente puede convertirse en un gran obstáculo. Terminaste tu relación y decidiste seguir con tu vida. El contacto cero te ayudó y cada vez piensas menos en esa persona. Han pasado varias semanas, te sientes mucho mejor e incluso llegas a pensar que ya lo superaste, pero de pronto Spotify decide reproducir aleatoriamente ESA canción. Apenas escuchas la introducción y el corazón se te encoge, la nostalgia aparece y de repente se vuelve insoportable escuchar la letra, porque te recuerda automáticamente a tu ex y a los momentos que compartiste con él.

Y es que hay canciones que ya no puedes escuchar sin pensar en alguien. Restaurantes a los que prefieres no volver porque te hacen revivir el pasado, películas que te recuerdan a una persona y hasta perfumes que pueden transportarte a momentos que creías haber superado. Lo más curioso es que puedes llevar meses sin hablar con alguien y sentir que finalmente lo olvidaste, pero basta con que aparezca uno de estos estímulos para que todos esos recuerdos regresen de golpe.

Pero ¿cuánto tiempo tarda el cerebro en dejar de relacionar canciones y lugares con alguien que ya no está en tu vida? Esto dice la psicología.

¿Cuánto tarda el cerebro en dejar de asociar canciones, lugares y recuerdos con una persona?

Cuando vivimos una conexión emocional intensa y compartimos diferentes experiencias con alguien, el cerebro almacena información sobre lo sucedido en la relación, cómo nos sentimos en esos momentos y dónde estábamos. Y aunque quizá nunca olvidemos por completo ciertos detalles, lo que sí puede suceder es que estas asociaciones cambien con el tiempo. Es decir, quizá siempre recuerdes que esa canción te hace pensar en alguien, pero eso no significa que siempre vaya a dolerte escucharla.

Aunque no existe un tiempo exacto, entre tres y seis meses puede ser una referencia aproximada para que algunas personas comiencen a sentir menos intensidad emocional al recordar a alguien, especialmente cuando han dejado de tener contacto.

Esto tampoco significa que después de este tiempo tu cerebro vaya a olvidar por completo las experiencias que compartiste con esa persona. Estas asociaciones pueden permanecer durante años, pero lo que suele cambiar es la emoción que provocan. En otras palabras, puede llegar un momento en el que seas capaz de escuchar esa canción sin llorar o sin sentir que la nostalgia te invade.

El cerebro puede crear nuevas asociaciones

No te desanimes al saber que el cerebro no siempre borra estos recuerdos, pues tiene otra capacidad muy importante: puede crear nuevas asociaciones. ¿A qué nos referimos con esto?

Por ejemplo, quizá una canción te recordaba exclusivamente a tu ex porque siempre la escuchaban juntos. Pero después comienzas a escucharla durante tus viajes con amigas, en el gimnasio o mientras manejas. Entonces, esa canción empieza a formar parte de otros momentos de tu vida y deja de estar relacionada únicamente con las experiencias que compartiste con él.

En psicología existe algo llamado aprendizaje de extinción, que básicamente significa que tu cerebro puede aprender a reaccionar de manera diferente ante situaciones que antes te provocaban ciertas emociones. Por ejemplo, esa canción que antes te hacía llorar puede dejar de dolerte después de escucharla en otros momentos y crear nuevos recuerdos.

No significa que hayas olvidado a esa persona, sino que tu cerebro ha aprendido a recordarla sin sentir lo mismo que antes.