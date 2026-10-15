Suscríbete
Síguenos en:

cómo dejar de asociar canciones con alguien

cuanta-tarda-el-cerebro-en-dejar-de-asociar-canciones-con-una-persona.jpg
Amor y Sexo
¿Cuánto tarda el cerebro en dejar de asociar canciones, lugares y recuerdos con una persona?
¿Por qué las canciones y los lugares te siguen recordando a tu ex? Descubre cuánto tarda tu cerebro en cambiar esas asociaciones, según la psicología.
Octubre 15, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja