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cómo dejar de asociar canciones con alguien
Amor y Sexo
¿Cuánto tarda el cerebro en dejar de asociar canciones, lugares y recuerdos con una persona?
¿Por qué las canciones y los lugares te siguen recordando a tu ex? Descubre cuánto tarda tu cerebro en cambiar esas asociaciones, según la psicología.
Octubre 15, 2026
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Gabriela Velasco Ceja