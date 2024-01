¿Por qué todos hablan de la posición 42 y por qué a los hombres los vuelve locos? Te explicamos cómo es y en qué consiste

Si quieres volver loco a tu pareja en el acto sexual y no se te ocurre cómo hacerlo, entonces tal vez la posición 42 sea ideal para ti. Más que cualquier otra maniobra de sexo oral, esta garantizará a la persona que lo reciba alcanzar el clímax más rápido y tener un orgasmo más intenso.

Primero que todo empecemos por su curiosa denominación; esta tomó su nombre por la forma que toman los cuerpos al realizarla. La persona que la recibe (en este caso, el número 4) es la que está sentada, mientras que la persona que lo realiza (número 2) está de rodillas de frente, realizando el sexo oral.

Cuál es la posición 42 y por qué garantiza un sexo oral inolvidable

Cosas que tienes que saber sobre la posición 42:

1. Aunque es considerada una posición sexual “egoista”, los hombres afirman que es una de las más placenteras para ellos, además del 69.

2. Esta posición no tiene un reglamento específico, por lo que te recomendamos no solo utilizar la boca, sino también tus manos para masajear sus partes erógenas (tales cómo los testículos, los glúteos, pecho, etc).

3. No solo los hombres pueden disfrutar de esta posición, sino también las mujeres.

4. Esta posición es ideal para los hombres o mujeres con fracturas o dolor de espalda, caderas, etc.

Posición sexual 42 College Humor

5. La posición 42 es ideal para que la pareja mantenga un contacto visual directo y exista más complicidad entre ellos.

6. La persona que lo recibe puede elegir entre estar sentado(a) en una cama, sillón, silla o donde se sienta más cómodo(a).

7. La persona que da el sexo oral puede utilizar un cojín para sentirse más a gusto (ya que estar tanto tiempo hincado puede causar dolor o incomodidad).

8. Para darle un toque más “hot” a la situación, puedes hacerlo por sorpresa, sin que la otra persona lo espere (ya sea que esté de “home office” o sentado en el sillón viendo una película).

Antes de realizar cualquier posición sexual nueva, es importante hablar con tu pareja para que los dos se sientan lo más cómodos posibles.