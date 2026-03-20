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Amor y Sexo

¿Cómo lograr que se sienta “más”?
3 Trucos para intensificar la penetración y el placer

No es el tamaño, es el ángulo. Te enseñamos los trucos de posición para que sientas cada centímetro y aumentes la fricción al máximo.

Marzo 20, 2026 • 
Scarlet Valencia
mujer con manos en la boca de forma sexy

3 Trucos para intensificar la penetración y el placer

Getty Images

Seamos honestas: a veces queremos sentir esa presión extra que nos hace ver estrellas. Y no, no necesitas un cambio de pareja ni de “paquete”. Solo necesitas saber cómo usar tus propios músculos y los ángulos de tu cuerpo para que cualquier tamaño se sienta como un “extra grande”.

La técnica y el ángulo perfecto

La clave para que se sienta “más grande” es reducir el espacio en el canal vaginal y aumentar el punto de contacto con las paredes internas. ¿Cómo ves? Aquí te digo cómo.

La técnica de las piernas cerradas

En la posición de misionero, una vez que él esté adentro, cierra tus piernas y apriétalas contra las suyas. Esto estrecha el canal vaginal y aumenta la fricción en cada movimiento.

El truco de la almohada

Coloca una almohada debajo de tu cadera. Esto cambia el ángulo de entrada, permitiendo que el pene roce directamente con el Punto G y que la penetración se sienta mucho más profunda y “llena”.

Ejercicios de Kegel en acción

Durante la penetración, contrae tus músculos vaginales rítmicamente. No solo lo volverás loco a él, sino que tú sentirás una presión mucho más intensa, imitando la sensación de un miembro de mayor grosor. Aprende a hacer esto como una experta aquí.

El placer es pura física, bebé. Juega con los ángulos, aprieta un poco y descubre cómo tu cuerpo puede transformar cualquier encuentro en una experiencia XL.

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