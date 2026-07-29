Cuando comenzamos una relación es fácil dejarse llevar por la emoción y pasar por alto ciertas actitudes que parecen insignificantes; sin embargo, es importante identificar las red flags a tiempo para evitar que ese hombre te arruine la vida.

Psicólogos y expertos en relaciones advierten que algunos comportamientos pueden ser señales de alerta tempranas, y que al ignorarlas, podría abrir la puerta a una relación tóxica, marcada por el control, la manipulación o el maltrato emocional.

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Señales de que ese hombre te puede arruinar la vida

Los hombres peligrosos suelen tener patrones que afectan tu bienestar emocional, tu autoestima y la seguridad que una pareja te puede ofrecer, por lo que identificarlos a tiempo, te puede salvar la vida.

Quiere controlar cada aspecto de tu vida

El control disfrazado de preocupación es una importante señal de alerta, si intenta vigilar tus movimientos, controlar tus decisiones o alejarte de tus seres queridos, podría estar ejerciendo poder sobre ti.

No acepta la responsabilidad de sus errores

Si siempre culpa a los demás de sus errores, evita pedir perdón o justifica sus malas acciones, demuestra falta de responsabilidad emocional, y con el tiempo, este comportamiento puede hacerte sentir culpable por problemas que no te corresponden.

¿Cómo identificar a un hombre que puede arruinar tu vida? Señales que no debes ignorar Getty Images

Manipula tus emociones

La manipulación emocional puede incluir hacerte sentir culpable por poner límites, victimizarse o minimizar tus sentimientos, y estas conductas pueden afectar tu autoestima y generar dependencia emocional.

No respeta tus límites

Un hombre que no respeta un “no” como respuesta, invade tu privacidad o ignora tus decisiones demuestra una clara falta de respeto por tu autonomía. En una relación sana, los límites personales son fundamentales y siempre deben respetarse.

Te hace sentir menos

Las críticas, las burlas y las comparaciones que afectan tu autoestima no son una muestra de amor, y pueden hacerte perder la confianza en ti misma y generar dependencia emocional.

Es agresivo y violento

La violencia también incluye insultos, amenazas, intimidaciones o empujones, no solo agresiones físicas, y aunque después prometan cambiar, si no hay un cambio real, es común que el mismo patrón de violencia se repita.

Muchas personas reconocen, tiempo después, que las señales estaban presentes desde el principio, pero decidieron ignorarlas por amor, esperanza o miedo a quedarse solas.