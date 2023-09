Cómo hacer el hechizo del zapato para que un viejo amor regrese a ti

Uno de los conjuros de amor más populares es el hechizo del zapato; mira cómo ponerlo en práctica para atraer a la persona que te gusta

Hay infinidad de rituales de amor que tienen como objetivo atraer a la persona que te gusta, pero hoy te vamos a hablar de uno en particular: el hechizo del zapato, el cual tiene como objetivo conquistar a la persona que te guste o atraer a un viejo amor que quieres tener de vuelta en tu vida. Si estás enamorado de alguien y no has sido correspondido o bien, buscas que el verdadero amor regrese a tus brazos, entonces pon manos a la obra y realiza el hechizo del zapato para lograrlo.

Cómo hacer el hechizo del zapato para hacer que un viejo amor regrese a ti

Si lo que buscas es enamorar, seducir o a traer a una persona, la magia blanca incluye un sin fin de conjuros y herramientas que te ayudarán a lograr tus objetivos románticos de forma pacífica. El hechizo del zapato funciona para que una persona finalmente se acerque a ti.

¿Qué necesitas para realizar el hechizo del zapato izquierdo?

Hoja de papel

Lápiz o pluma

Romero o tomillo

Un par de zapatos que utilices con frecuencia

Cómo hacer el hechizo del zapato para hacer que un viejo amor regrese a ti

¿Cómo realizar el hechizo del zapato?

Paso 1

Escribe el nombre de la persona amada 9 veces en la hoja de papel; posteriormente dóblala por la mitad y coloca el romero o el tomillo dentro de la misma.

Paso 2

Mete la hoja de papel dentro de tu zapato izquierdo y utiliza tu calzado con normalidad, de esta forma atraerás a la persona deseada.

¿Y el hechizo del zapato derecho?

Este sencillo hechizo consiste casi en lo mismo, a diferencia de que debes meter el papel en el zapato derecho y dar 9 fuertes pisotones en el piso mientras visualizas a esa persona a tu lado.