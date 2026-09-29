Así te engaña tu cerebro para hacerte creer que es el mejor sexo de tu vida

Sabías que no te convenía, pero aún así te enamoraste. Te dejaba en visto. Un día parecía completamente enamorado de ti y al siguiente apenas sabías de él. Te daba exactamente la atención suficiente para que pensaras que ahora sí las cosas iban a cambiar y después volvía a alejarse. Pero había un pequeño problema: el sexo era increíble. Tan increíble que quizá durante mucho tiempo lo utilizaste como prueba de que entre ustedes tenía que existir algo especial. Una conexión única. Un lazo de almas gemelas. Un reencuentro de vidas pasadas. Justificabas los encuentros íntimos con cuestiones místicas porque no tenías otra forma de explicar lo que pasaba.

Pero también existe otra explicación menos romántica y bastante más incómoda: parte de lo extraordinario podía venir precisamente de lo mal que te sentías el resto del tiempo. Porque cuando una relación está marcada por incertidumbre, acercamientos y alejamientos, el momento de intimidad puede convertirse en algo más que placer: en alivio. Y cuando llevas días esperando sentirte elegida, unas horas de certeza pueden sentirse peligrosamente bien.

Por qué el mejor sexo de tu vida puede ser con la peor persona para tu vida

Por la intermitencia

Un día te hacía sentir que eras el amor de tu vida y al otro se desaparecía todo el día. Te decía que la conexión entre ustedes era única y después te trataba como si fueras una desconocida. Regresaba, te daba atención y finalmente se alejaba otra vez. Y justo cuando estabas convencida de que esta vez sí ibas a terminar con todo... volvía. Este tipo de dinámica se parece a lo que en psicología del aprendizaje conocemos como refuerzo intermitente: cuando una recompensa no aparece de manera predecible, sino unas veces sí y otras no.

Por eso, durante el sexo llegabas a la cama con toda la tensión, miedo, celos, angustia y las ganas de que te eligiera acumuladas, por eso cuando finalmente tenían intimidad, tu incomodidad se convertía en alivio. Por eso quizá no estabas esperando únicamente volver a acostarte con esa persona. Estabas esperando volver a sentir que te quería cerca.

Las dudas paraban por un momento

Con esa persona vivías en un constante sube y baja. Los altibajos eran protagonistas de la relación y constantemente te tenían dudando: ¿Me quiere? ¿Por qué está distante? ¿Hice algo? ¿Va a volver? ¿Está con alguien más? Por eso, cuando llegaba la intimidad, podías experimentar un alivio inmediato. Quizá se sentía increíble porque era uno de los pocos momentos en los que te sentías completamente elegida por esa persona. Durante ese intercambio no había espacio para los mensajes sin responder, la incertidumbre o las preguntas que llevabas haciéndote toda la semana. Durante un rato no tenías que adivinar si te deseaba. Lo sabías.

Y cuando vuelves a vivir en la incertidumbre después, tu cerebro puede recordar con especial fuerza ese momento en el que finalmente dejaste de sentirla. Ahí es donde resulta muy fácil confundir: “me hizo sentir muchísimo” con: “era el amor de mi vida”.

Tenías hambre emocional

Si esa persona te hace sentir un vacío emocional constantemente y solo te regala intermitencia, es posible que el sexo se convierta en una droga porque es la única recompensa que “llena” ese vacío por un pequeño rato. Por eso te cuesta soltar, porque no solo extrañas la intimidad, sino el momento en el que una persona te hace sentir insegura finalmente te elije.

Imagina pasar todo el día sin comer y que finalmente alguien te dé tu comida favorita. Probablemente va a saber espectacular. Pero si esa persona te hacía sentir un vacío constantemente y únicamente te regalaba pequeñas dosis de atención, cariño o seguridad, la intimidad podía convertirse en la gran recompensa después de largos periodos de incertidumbre. No porque el sexo literalmente funcione como una droga ni porque podamos diagnosticar una relación a partir de eso. Sino porque finalmente estabas recibiendo algo que llevabas mucho tiempo esperando: atención, deseo, cercanía y validación.

La reconciliación podía hacer que todo se sintiera todavía más intenso

También está ese momento después de una pelea. Quizá pasaban horas o días enojados y distantes. Se decías cosas como “Ya terminamos” o “No quiero volver a verte”, y después venía la reconciliación. El contraste emocional puede ser muy poderoso. Pasas del miedo a perder a alguien a tenerlo nuevamente frente a ti. De sentir rechazo a sentir deseo. Eso puede convertir el reencuentro en una experiencia emocionalmente muy intensa. Pero intensidad no necesariamente significa compatibilidad. Una montaña rusa de emociones puede producir muchísima adrenalina, pero eso no quiere decir que haya conexión.

No fue el amor de tu vida solo porque fue el mejor sexo de tu vida

¿La conclusión? Quizá no era tu alma gemela. Quizá tampoco existía una conexión cósmica que jamás volverás a encontrar.

Tal vez esa persona simplemente encontró la combinación perfecta para mantenerte emocionalmente enganchada: incertidumbre + deseo + distancia + recompensa + alivio.