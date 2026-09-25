Dicen que para que el contacto cero funcione a la perfección es necesario no releer antiguas conversaciones, no ver las redes sociales de la persona, no preguntar por ella ni frecuentar lugares donde podrías encontrarla. Pero ¿qué pasa cuando por fin lo estás superando, estás siendo capaz de pasar página y de pronto, te aparece una foto suya mientras haces scroll en tu celular? Puede que hayan pasado tres meses o tres años. Puede que estés convencida de que ya lo dejaste atrás. Pero durante unos segundos ocurre algo bastante extraño: te detienes, haces zoom, empiezas a analizar dónde está, con quién está y, de repente, aparecen recuerdos que ni siquiera estabas buscando.

Empecemos por lo importante: esto no necesariamente significa que quieres regresar con él. La explicación va por otro lado. Una fotografía de alguien que tuvo importancia emocional para ti puede funcionar como un estímulo capaz de activar distintas zonas del cerebro relacionados con memoria, recompensa, motivación y regulación emocional. De hecho, los científicos han metido a personas dentro de escáneres cerebrales y les han enseñado fotografías de quienes les rompieron el corazón para estudiar precisamente qué ocurre.

Así se ve tu cerebro cuando ves una foto de tu ex, según la IA

Entonces, ¿cómo reacciona tu cerebro cuando ves una foto de esa persona que te rompió el corazón? En un estudio publicado en Journal of Neurophysiology, investigadores realizaron resonancias magnéticas a 15 personas que habían sido rechazadas recientemente por una pareja pero aseguraban seguir profundamente enamoradas. Mientras estaban dentro del escáner, los participantes miraban una fotografía de su ex y la de una persona conocida emocionalmente neutral.

Al observar al ex aparecieron respuestas en distintas áreas vinculadas con recompensa y motivación, craving, regulación emocional y procesamiento de ganancias y pérdidas. Es decir, mientras que tú crees que solo estás viendo una inocente imagen, tu cerebro está reaccionando de forma mucho más exagerada. Por eso, ver fotos de tu ex puede ser una trampa. Quizá digas, solo voy a ver unos segundos la nueva foto que subió, pero debido a que algunos de los circuitos implicados en el amor romántico y el rechazo participan en procesos de motivación, recompensa y deseo, es posible que termines stlakeando su perfil hasta llegar a las fotos del 2010.

Tu cerebro también empieza a gestionar el golpe emocional

En el estudio sobre rechazo romántico también aparecieron respuestas en regiones de la corteza prefrontal y orbitofrontal, así como en el giro cingulado, áreas que intervienen en procesos relacionados con evaluación, regulación y procesamiento emocional.

Es decir, puedes iniciar una batalla emocional en la que tratas de convencerte de que no quieres retomar el contacto con esa persona, pero otra parte de ti siente lo contrario. Y quizá esa pelea interna explique por qué mirar una fotografía durante cinco segundos puede dejarte pensando en ella durante bastante más tiempo.

Una foto también puede desbloquear recuerdos

Quizá digas, no pasa nada, solo miraré una foto. Lo que no sabes es que esa acción puede hacer que recuerdes aquel viaje, su aroma, cómo suena su voz o que incluso aparezca una conversación que llevabas meses sin recordar. El hipocampo es el encargado de esta tarea, pues participa en la formación y recuperación de memorias. Investigaciones sobre amor romántico también han encontrado participación de regiones relacionadas con memoria junto con los circuitos de recompensa.

¿Y por qué quieres seguir mirando?

En el fondo sabes que no te hará bien seguir mirando fotos de tu ex, pero aún así lo haces. Y es que cuando menos te das cuenta, ya te estás preguntando: ¿Quién tomó la foto? ¿Dónde está? ¿Esa es una mano? ¿Por qué hay una mano?

Los investigadores que estudiaron a personas todavía enamoradas después de haber sido rechazadas encontraron actividad en sistemas asociados con motivación y craving al mirar fotografías de sus exparejas. Los propios participantes reportaban pensamientos sobre la relación, recuerdos positivos y negativos y preguntas sobre por qué había ocurrido la ruptura.

Entonces, ¿cómo se vería tu cerebro al ver una foto de tu ex? Aquí te dejamos lo que la IA nos da como ejemplo: