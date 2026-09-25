Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

Así se ve tu cerebro cuando ves una foto de tu ex, según la IA

¿Por qué ver una foto de tu ex puede remover tantas emociones? La ciencia ha estudiado qué ocurre en el cerebro al mirar imágenes de una expareja.

Septiembre 25, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
asi-se-ve-tu-cerebro-cuando-ves-una-foto-de-tu-ex-segun-la-ia.jpg

Así se ve tu cerebro cuando ves una foto de tu ex, según la IA

Getty Images

Dicen que para que el contacto cero funcione a la perfección es necesario no releer antiguas conversaciones, no ver las redes sociales de la persona, no preguntar por ella ni frecuentar lugares donde podrías encontrarla. Pero ¿qué pasa cuando por fin lo estás superando, estás siendo capaz de pasar página y de pronto, te aparece una foto suya mientras haces scroll en tu celular? Puede que hayan pasado tres meses o tres años. Puede que estés convencida de que ya lo dejaste atrás. Pero durante unos segundos ocurre algo bastante extraño: te detienes, haces zoom, empiezas a analizar dónde está, con quién está y, de repente, aparecen recuerdos que ni siquiera estabas buscando.

Empecemos por lo importante: esto no necesariamente significa que quieres regresar con él. La explicación va por otro lado. Una fotografía de alguien que tuvo importancia emocional para ti puede funcionar como un estímulo capaz de activar distintas zonas del cerebro relacionados con memoria, recompensa, motivación y regulación emocional. De hecho, los científicos han metido a personas dentro de escáneres cerebrales y les han enseñado fotografías de quienes les rompieron el corazón para estudiar precisamente qué ocurre.

inteligencia-artificial-fantasias-sexuales.jpg
Amor y Sexo
Así es como la inteligencia artificial cumple las fantasías sexuales de las personas
Existen apps de Inteligencia Artificial que te permiten crear a la pareja de tus sueños
Marzo 09, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Amor y Sexo
Así saluda en WhatsApp un hombre enamorado, según la Inteligencia Artificial
Julio 17, 2024
Amor y Sexo
Frases que excitan a un hombre en la cama según la Inteligencia Artificial
Noviembre 22, 2024
Amor y Sexo
Así se ven las “mariposas en el estómago” en una fotografía según la inteligencia artificial
Septiembre 18, 2026
Amor y Sexo
Así se ve el corazón roto en una fotografía según la inteligencia artificial
Septiembre 16, 2026
señales de que te topaste con tu alma gemela
Amor y Sexo
La edad en la que encuentras el verdadero amor según la Inteligencia Artificial
Agosto 09, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja

Así se ve tu cerebro cuando ves una foto de tu ex, según la IA

Entonces, ¿cómo reacciona tu cerebro cuando ves una foto de esa persona que te rompió el corazón? En un estudio publicado en Journal of Neurophysiology, investigadores realizaron resonancias magnéticas a 15 personas que habían sido rechazadas recientemente por una pareja pero aseguraban seguir profundamente enamoradas. Mientras estaban dentro del escáner, los participantes miraban una fotografía de su ex y la de una persona conocida emocionalmente neutral.

Al observar al ex aparecieron respuestas en distintas áreas vinculadas con recompensa y motivación, craving, regulación emocional y procesamiento de ganancias y pérdidas. Es decir, mientras que tú crees que solo estás viendo una inocente imagen, tu cerebro está reaccionando de forma mucho más exagerada. Por eso, ver fotos de tu ex puede ser una trampa. Quizá digas, solo voy a ver unos segundos la nueva foto que subió, pero debido a que algunos de los circuitos implicados en el amor romántico y el rechazo participan en procesos de motivación, recompensa y deseo, es posible que termines stlakeando su perfil hasta llegar a las fotos del 2010.

Tu cerebro también empieza a gestionar el golpe emocional

En el estudio sobre rechazo romántico también aparecieron respuestas en regiones de la corteza prefrontal y orbitofrontal, así como en el giro cingulado, áreas que intervienen en procesos relacionados con evaluación, regulación y procesamiento emocional.

Es decir, puedes iniciar una batalla emocional en la que tratas de convencerte de que no quieres retomar el contacto con esa persona, pero otra parte de ti siente lo contrario. Y quizá esa pelea interna explique por qué mirar una fotografía durante cinco segundos puede dejarte pensando en ella durante bastante más tiempo.

Una foto también puede desbloquear recuerdos

Quizá digas, no pasa nada, solo miraré una foto. Lo que no sabes es que esa acción puede hacer que recuerdes aquel viaje, su aroma, cómo suena su voz o que incluso aparezca una conversación que llevabas meses sin recordar. El hipocampo es el encargado de esta tarea, pues participa en la formación y recuperación de memorias. Investigaciones sobre amor romántico también han encontrado participación de regiones relacionadas con memoria junto con los circuitos de recompensa.

¿Y por qué quieres seguir mirando?

En el fondo sabes que no te hará bien seguir mirando fotos de tu ex, pero aún así lo haces. Y es que cuando menos te das cuenta, ya te estás preguntando: ¿Quién tomó la foto? ¿Dónde está? ¿Esa es una mano? ¿Por qué hay una mano?

Los investigadores que estudiaron a personas todavía enamoradas después de haber sido rechazadas encontraron actividad en sistemas asociados con motivación y craving al mirar fotografías de sus exparejas. Los propios participantes reportaban pensamientos sobre la relación, recuerdos positivos y negativos y preguntas sobre por qué había ocurrido la ruptura.

Entonces, ¿cómo se vería tu cerebro al ver una foto de tu ex? Aquí te dejamos lo que la IA nos da como ejemplo:

que-pasa-en-tu-cerebro-cuando-ves-una-foto-de-tu-ex.png

Qué pasa en tu cerebro cuando ves una foto de tu ex

IA

qué pasa en tu cerebro cuando ves a tu ex ver una foto de tu ex cerebro después de una ruptura
Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
Te sugerimos
Cosas que pierdes cuando te aferras a la persona equivocada
Amor y Sexo
Cuando el amor te ciega: 6 cosas que puedes perder cuando te aferras a la persona equivocada
Septiembre 22, 2026
 · 
Melisa Velázquez
cosas-hace-un-hombre-enamorado-despues-sexo.jpg
Amor y Sexo
Si un hombre hace esto después del sexo, podría estar más enamorado de lo que crees
Agosto 16, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja
cuanto-tiempo-tarda-el-cebero-en-desconectarse-de-una-persona-con-la-que-hablabas-diario.jpg
Amor y Sexo
Cuánto tiempo tarda el cerebro en desconectarse de alguien con quien hablabas todos los días
Agosto 24, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja
asi-se-ve-un-orgasmo-en-foto-segun-inteligencia-artificial.jpg
Amor y Sexo
Así se ve un orgasmo en una fotografía según la Inteligencia Artificial
Febrero 05, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja