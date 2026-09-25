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qué pasa en tu cerebro cuando ves a tu ex
Amor y Sexo
Así se ve tu cerebro cuando ves una foto de tu ex, según la IA
¿Por qué ver una foto de tu ex puede remover tantas emociones? La ciencia ha estudiado qué ocurre en el cerebro al mirar imágenes de una expareja.
Septiembre 25, 2026
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Gabriela Velasco Ceja