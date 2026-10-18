Se dice que cuando estás en una relación debes lucir radiante y feliz, pero qué pasa si ocurre lo contrario, existen hombres que con sus actitudes, pueden apagar poco a poco la luz de su pareja, deterioran su autoestima y seguridad, muchas veces sin que ella lo note.

Lo que antes era seguridad, espontaneidad y alegría comienza a convertirse en dudas, inseguridad y miedo a no ser suficiente, hasta el grado de perder su magnetismo y volverse invisibles para el sexo opuesto.

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Qué hace un hombre para apagar tu luz y magnetismo y evitar que otros hombres te miren

Estas son algunas de las formas en las que tu brillo y magnetismo se apaga cuando estás con el hombre equivocado, y hace que te vuelvas completamente invisible para otros hombres que podrían ser pretendientes potenciales.

Cuando se une a ti sexualmente sin amarte

Cada encuentro íntimo puede dejar una huella emocional, incluso en tu útero, y aunque esa persona se vaya de tu vida, los recuerdos y sentimientos asociados a la experiencia pueden seguir influyendo en tu bienestar y en la forma en que te percibes.

Con palabras dulces que envenenan

El hombre que no cumple sus promesas se alimenta de tus ilusiones mientras tú cargas con la decepción, y las heridas emocionales pueden afectar tu bienestar y hacerte sentir que, poco a poco, pierdes tu energía y vitalidad.

Cuando pareces su madre

Al cuidar de él y sostenerlo constantemente, puedes terminar convirtiéndote en su principal fuente de apoyo mientras descuidas tus propias necesidades, hasta perder de vista tu fuerza, tu autonomía y tu amor propio.

Así es como un hombre apaga tu luz y magnetismo para que no tengas más pretendientes Getty Images

A través de lazos que no cortas

La huella emocional de esa relación puede seguir presente en tu campo energético, influyendo en tus emociones, tu bienestar y tu capacidad para cerrar ciclos y seguir adelante.

Cuando te hace sentir que no eres suficiente

Cada crítica, comparación o muestra de indiferencia puede dejar una herida emocional que debilita tu autoestima y te hace sentir que pierdes poco a poco tu energía y vitalidad, haciendo que te sientas insignificante.

Cuando se apropia de tu luz y tus logros

Ese hombre que se beneficia de tu éxito y fortaleza puede terminar apagando tu confianza, haciéndote sentir vacía y desconectada de tu esencia, tu autonomía y tu poder personal, haciendo que pierdas la fe en ti.

Toma en cuenta que recuperar la confianza no significa esforzarte por atraer más pretendientes ni demostrarle a alguien lo que perdió, se trata de volver a sentirte cómoda contigo misma, tomar decisiones sin miedo y reconocer que tu valor no depende de la atención que recibas.