Así es como el otoño puede afectar tu vida sexual

Llega octubre y solo tenemos ganas de ver películas de terror, meternos bajo la cobija y disfrutar de la oscuridad de la temporada. Hay algo particularmente especial en esta cozy season que nos hace sentir cómodas y relajadas, pero debes saber que la cantidad de luz que recibimos durante el otoño funciona como una de las señales que ayudan a sincronizar nuestro reloj biológico, el sueño y el estado de ánimo.

Quizá te sientas más somnolienta, con menos energía y con menos ganas de tener sexo. ¿Qué tiene que ver tu vida íntima con el otoño? La respuesta corta es: la luz de esta estación podría influir indirectamente.

Así es como el cambio de luz de otoño puede afectar tu vida sexual

Tu cuerpo tiene un reloj interno que ayuda a organizar desde cuándo te da sueño hasta diferentes procesos hormonales y metabólicos. ¿Una de sus pistas favoritas para saber qué hora es? La luz. Cuando cambian las horas de luz y oscuridad a lo largo del año, nuestros ritmos biológicos pueden ajustarse. Un estudio encontró diferencias estacionales en los ritmos de melatonina y cortisol relacionadas con los cambios naturales de iluminación.

Por eso quizá durante los meses más oscuros notes que quieres dormir antes, te cuesta más levantarte o simplemente tienes menos energía. ¿Y qué tiene que ver eso con el sexo? Mucho.

El deseo sexual está relacionado con la cantidad de energía que tiene tu cuerpo. Menos energía, menos ganas. Más energía, más ganas. Por ejemplo, cuando llegas agotada de un día laboral, lo único que quieres es poner Sex and The City hasta que te quedes dormida. Y esto no tiene nada que ver con tu relación sentimental: puedes amar muchísimo a tu pareja y seguir encontrándola atractiva, y aún así,de vez en cuando fantasear con dormir en lugar de tener sexo.

Tu libido puede verse influido por muchísimos factores: cansancio, estrés, estado emocional, relación de pareja, medicamentos, salud física y, por supuesto, contexto. Por eso, si el cambio estacional altera tu descanso o tu energía, es razonable que tu interés sexual también pueda sentirse diferente durante el otoño.

Tu estado de ánimo puede cambiar

Para algunas personas, la disminución estacional de luz está relacionada con cambios importantes en el estado de ánimo. El trastorno afectivo estacional, un tipo de depresión relacionada con los cambios de estación, suele aparecer más frecuentemente durante otoño e invierno. El National Institute of Mental Health explica que las personas con este trastorno pueden presentar alteraciones relacionadas con serotonina, melatonina y ritmos diarios, además de síntomas como baja energía, cambios en el sueño y pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban (incluído el sexo).

¿Y las hormonas sexuales cambian durante el otoño?

Algunas investigaciones han encontrado variaciones estacionales en testosterona. Un estudio realizado en Noruega observó ciertos picos durante otoño e invierno, mientras que otro análisis encontró niveles más elevados en verano. Investigaciones más recientes también han señalado que la evidencia sobre una variación estacional clínicamente relevante sigue siendo inconsistente, por lo que no se puede asegurar que el otoño aumente o disminuya tus ganas de tener sexo.

Para algunas personas, los días con menos luz podrían coincidir con más cansancio, peor estado de ánimo o cambios en el sueño y, por ende, menos interés sexual. Pero para otras, el otoño puede significar más tiempo en casa, más contacto físico, menos planes sociales, más Netflix & chill e intimidad.

La ciencia todavía no puede declarar oficialmente que exista una estación menos horny, pero tu cuerpo definitivamente sabe que los días están cambiando y tu vida sexual también.