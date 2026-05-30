Durante años, se ha tenido la idea de que el amor es entrega total, que cuando estás en una relación romántica, para que funcione tiene que haber sacrificio y priorizar a nuestro ser amado, pero en medio de esta intensidad, corres el riesgo de perderte a ti misma.

De acuerdo con especialistas en relaciones una relación sana no debería implicar perder la propia identidad, y ahí es donde entra el amor propio, la base para que cualquier relación pueda funcionar de verdad.

Te podría interesar: ¿Por qué dicen que las relaciones funcionan mejor cuando el hombre ama más que la mujer?

¿Qué significa mantener el amor propio dentro de una relación?

El amor propio no se trata de egoísmo, sino de seguir reconociendo tus necesidades, emociones, límites y proyectos personales incluso cuando compartes tu vida con alguien más.

El problema surge cuando una persona cambia demasiado por su pareja y toda su vida comienza a girar alrededor de la relación, olvidándose por completo de todo lo que amaba y añoraba antes de que iniciara la relación.

Amor propio en pareja: la clave para no olvidarte de ti cuando te enamoras Getty Images

Señales de que estás perdiendo tu amor propio dentro de la relación

Algunas señales de que podrías estar perdiendo tu identidad dentro de una relación incluyen sentir culpa al priorizar tiempo para ti, dejar de lado hobbies, amistades o metas personales, buscar constantemente la aprobación de tu pareja o evitar expresar molestias por miedo a perder la relación.

Cuando tu estado emocional depende completamente de cómo la otra persona te trata, puede aparecer agotamiento emocional, inseguridad e incluso resentimiento con el tiempo.

¿Cómo mantener tu amor propio dentro de la relación?

Una relación sana no implica elegir entre amor e independencia, sino encontrar un equilibrio donde puedas amar sin perder tu identidad, mantener espacios personales, cuidar tu autoestima y aprender a poner límites fortalece la comunicación y evita la dependencia emocional.

Además, el amor propio no solo beneficia a nivel individual, también ayuda a construir relaciones más equilibradas, seguras y auténticas.

Te podría interesar: ¿Te están haciendo perder el tiempo? 7 señales de que tu situationship nunca será una relación seria