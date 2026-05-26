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Amor y Sexo

¿Por qué dicen que las relaciones funcionan mejor cuando el hombre ama más que la mujer?

Especialistas analizan el mito que asegura que las relaciones funcionan mejor cuando el hombre ama más que la mujer, y la realidad es mucho más compleja de lo que parece.

Mayo 26, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué se dice que las relaciones son más estables cuando el hombre está más enamorado que la mujer?

¿Por qué se dice que las relaciones son más estables cuando el hombre está más enamorado que la mujer?

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Durante años se ha romantizado la idea de que las relaciones románticas funcionan mejor cuando el hombre ama más que la mujer, pero expertos en psicología y vínculos de pareja aseguran que la realidad detrás de esta teoría es mucho más compleja.

Y es que según estos especialistas, no se trata de que una persona ame más o menos dentro de la relación, sino que el éxito de la pareja depende mucho más de factores como la comunicación, el compromiso y el equilibrio emocional.

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¿Por qué se dice que las relaciones son más estables cuando el hombre está más enamorado que la mujer?

La teoría surgió hace décadas a partir de observaciones culturales y estudios sobre matrimonios duraderos, donde algunas mujeres afirmaban sentirse más seguras y valoradas cuando percibían que su pareja estaba más involucrada emocionalmente.

Esto quiere decir que históricamente, muchas relaciones terminan siendo más estables cuando el hombre muestra un mayor nivel de iniciativa emocional, atención y disposición para cuidar el vínculo.

De acuerdo con algunos terapeutas, esto puede traducirse en hombres más atentos, comunicativos y comprometidos con resolver conflictos, y que no temen sentirse vulnerables, algo que suele fortalecer la relación porque no todo lo emocional recae en la mujer.

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¿Por qué se dice que las relaciones son más estables cuando el hombre está más enamorado que la mujer?

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¿Es sano que los hombres estén más enamorados que las mujeres en una relación?

Los expertos también advierten que la idea puede malinterpretarse fácilmente, ya que una relación sana no debería basarse en que una persona ame más y la otra menos, sino en un equilibrio afectivo donde ambas partes se sientan elegidas, escuchadas y respetadas.

Por otra parte, las nuevas generaciones cuestionan cada vez más estos conceptos tradicionales, pues muchas parejas buscan vínculos más equitativos, donde el esfuerzo emocional no recaiga únicamente en uno de los dos.

De hecho, psicólogos coinciden en que las relaciones más sólidas son aquellas donde existe reciprocidad, admiración mutua y una comunicación clara, donde ambos cuidan de su vínculo de igual forma.

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