Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

5 citas originales en pareja sin salir de la ciudad que sí rompen con la rutina y encienden la chispa

¿Sin plan para las vacaciones de Semana Santa? Te compartimos algunas ideas de citas originales e inolvidables, sin salir de la ciudad.

Marzo 30, 2026 • 
Melisa Velázquez
Citas originales para disfrutar la Semana Santa en pareja sin salir de la ciudad

Citas originales para disfrutar la Semana Santa en pareja sin salir de la ciudad

Getty Images

Aunque la cena clásica funciona, para estas vacaciones de Semana Santa hay planes más originales, fotogénicos y memorables para disfrutar con tu pareja y revivir la chispa del amor, sin tener que salir de la ciudad.

Estas vacaciones son el pretexto ideal para romper con la rutina y crear momentos inolvidables junto a tu pareja, con citas únicas y originales que te ayudarán a tener una experiencia sensorial, romántica e inolvidable.

Te podría interesar: 5 playas nudistas en México para liberarte sin prejuicios estas vacaciones

Citas originales para disfrutar la Semana Santa en pareja sin salir de la ciudad

Estas son algunas propuestas para tener una cita romántica única con tu pareja si no tines planes para salir de la ciudad esta Semana Santa.

Recorrido romántico entre peces

El Acuario Michin CDMX ofrece una experiencia perfecta para parejas: un recorrido con atmósfera íntima, luces azules y vida marina que invita a salir de la rutina, conectar sin ruido y llevarse fotos increíbles.

Cena en las alturas

Imagina una mesa flotando a decenas de metros del suelo, disfrutando vistas panorámicas y un menú gourmet que convierten esta experiencia en una cita inolvidable y que es posible gracias a Dinner In The Sky, donde literalmente comes “entre nubes”.

Este tipo de planes se consideran de los más sorprendentes para parejas que buscan salir de la monotonía y añadir un factor sorpresa a la cita.

Spa y masaje en pareja en la CDMX

Un masaje en pareja permite relajarse, conversar y crear un ambiente más íntimo desde el inicio, y puedes encontrar varias opciones en hoteles de lujo de la CDMX como The Spa at Four Seasons Hotel Mexico City o un plan más casual en diferentes spas de la CDMX.

Citas originales para disfrutar la Semana Santa en pareja sin salir de la ciudad

Citas originales para disfrutar la Semana Santa en pareja sin salir de la ciudad

Getty Images

Vistas espectaculares en miradores

La Torre Latinoamericana o el mirador del Monumento a la Revolución, son dos de los lugares emblemáticos de la ciudad que cuentan con miradores espectaculares, un plan sencillo, pero con encanto, perfecto para una cita donde la vista hace casi todo el trabajo.

Paseo romántico en trajinera

Un paseo romántico en trajinera por Xochimilco es el plan perfecto para Semana Santa: música suave, paisajes coloridos y el ambiente ideal para brindar, platicar y disfrutar en pareja lejos de la rutina.

También puedes disfrutar de conciertos, el ballet o musicales, pues aunque no salgas de la ciudad estas vacaciones, no hay razón para vivir una experiencia única y revivir la chispa del amor.

También lee:
citas-desnudos-.jpg
Amor y Sexo
Citas sin ropa: la nueva tendencia para encontrar el amor
Junio 15, 2020
 · 
Cosmopolitan
Wellness
Citas de acuerdo a tu personalidad y estilo de vida
Octubre 22, 2018
Wellness
Qué tan efectivas son las citas en línea
Julio 18, 2018
Amor y Sexo
Las mejores y peores citas de las Chicas Cosmo
Febrero 16, 2014

cita ideal
Melisa Velázquez
Te sugerimos
¿Qué es una bombshell y cuáles son las características?
Amor y Sexo
¿Qué significa ser una mujer “bombshell’ y por qué los hombres se sienten tan atraídos por ellas?
Marzo 26, 2026
 · 
Melisa Velázquez
sexo
Amor y Sexo
A qué edad las mujeres tiene el mejor sexo
Marzo 20, 2025
 · 
María Dávalos
Curiosidades del sexo
Amor y Sexo
¿Cómo succionar el miembro de tu pareja y que se venga? (Sin mover las caderas)
Marzo 19, 2026
 · 
Scarlet Valencia
orgasmo vaginal
Amor y Sexo
Orgasmo dormida: Por qué ocurre y qué significa según la ciencia
Marzo 09, 2026
 · 
Scarlet Valencia