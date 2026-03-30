5 citas originales en pareja sin salir de la ciudad que sí rompen con la rutina y encienden la chispa

Aunque la cena clásica funciona, para estas vacaciones de Semana Santa hay planes más originales, fotogénicos y memorables para disfrutar con tu pareja y revivir la chispa del amor, sin tener que salir de la ciudad.

Estas vacaciones son el pretexto ideal para romper con la rutina y crear momentos inolvidables junto a tu pareja, con citas únicas y originales que te ayudarán a tener una experiencia sensorial, romántica e inolvidable.

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Citas originales para disfrutar la Semana Santa en pareja sin salir de la ciudad

Estas son algunas propuestas para tener una cita romántica única con tu pareja si no tines planes para salir de la ciudad esta Semana Santa.

Recorrido romántico entre peces

El Acuario Michin CDMX ofrece una experiencia perfecta para parejas: un recorrido con atmósfera íntima, luces azules y vida marina que invita a salir de la rutina, conectar sin ruido y llevarse fotos increíbles.

Cena en las alturas

Imagina una mesa flotando a decenas de metros del suelo, disfrutando vistas panorámicas y un menú gourmet que convierten esta experiencia en una cita inolvidable y que es posible gracias a Dinner In The Sky, donde literalmente comes “entre nubes”.

Este tipo de planes se consideran de los más sorprendentes para parejas que buscan salir de la monotonía y añadir un factor sorpresa a la cita.

Spa y masaje en pareja en la CDMX

Un masaje en pareja permite relajarse, conversar y crear un ambiente más íntimo desde el inicio, y puedes encontrar varias opciones en hoteles de lujo de la CDMX como The Spa at Four Seasons Hotel Mexico City o un plan más casual en diferentes spas de la CDMX.

Citas originales para disfrutar la Semana Santa en pareja sin salir de la ciudad Getty Images

Vistas espectaculares en miradores

La Torre Latinoamericana o el mirador del Monumento a la Revolución, son dos de los lugares emblemáticos de la ciudad que cuentan con miradores espectaculares, un plan sencillo, pero con encanto, perfecto para una cita donde la vista hace casi todo el trabajo.

Paseo romántico en trajinera

Un paseo romántico en trajinera por Xochimilco es el plan perfecto para Semana Santa: música suave, paisajes coloridos y el ambiente ideal para brindar, platicar y disfrutar en pareja lejos de la rutina.

También puedes disfrutar de conciertos, el ballet o musicales, pues aunque no salgas de la ciudad estas vacaciones, no hay razón para vivir una experiencia única y revivir la chispa del amor.