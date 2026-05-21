Lo que los hombres piensan de la lencería (y qué es lo que más les llama la atención)

Antes de entrar en preferencias y colores, hay algo que vale decir desde el principio: la mayoría de las mujeres compra lencería para sentirse bien ellas, no para complacer a nadie. Y resulta que eso, paradójicamente, es exactamente lo que más atrae. Pero vamos por partes.

Lo que dicen las encuestas reales

The Huffington Post y AskMen.com encuestaron a más de 2,700 hombres sobre preferencias de lencería. Los resultados de la parte más superficial fueron bastante predecibles: push-up y tanga arriba de la lista, encaje y conjuntos coordinados en segundo lugar. Hasta ahí, sin sorpresas.

Pero los hallazgos más interesantes estaban más abajo en los datos. El 92% de los encuestados dijo que la elección de lencería de su pareja nunca sería un dealbreaker. Y el 68% dijo que compraría lencería “para que ella se sienta sexy”, no para cumplir su propio ideal visual. Uno de los participantes lo resumió así: “soy feliz cuando ella es feliz. Se trata de que ella sepa que es adorada.”

Lo que realmente llama la atención: la confianza

Stylinarts analizó los mismos datos junto con estudios psicológicos adicionales y encontró algo que vale mucho destacar: el 89% de los hombres dijo que la comodidad de la mujer con su lencería era más atractiva que el estilo en sí mismo. No el modelo, no el color, no la marca. La mujer que se mueve con confianza en lo que lleva puesto.

Esto conecta con algo que la psicología de la atracción documenta de forma consistente: la seguridad proyecta más que cualquier elemento visual. Una mujer que se siente cómoda en su cuerpo, con lo que sea que esté usando, activa algo que ningún modelo específico de lencería puede replicar.

Los colores y estilos que sí aparecen consistentemente

Cuando se les pregunta por preferencias específicas, los patrones son consistentes entre encuestas. El negro lidera por un margen amplio en prácticamente todos los estudios, seguido por el rojo, que se beneficia del efecto psicológico documentado en percepción de atractivo.

En cuanto a estilos, los conjuntos coordinados y el negro clásico fueron los más mencionados. Los elementos más elaborados como corsés o disfraces son bien recibidos ocasionalmente, pero los describen más como “wild card” que como algo que quieran ver de manera regular.

La lencería con más impacto no es la más elaborada ni la más cara. Es la que la mujer que la lleva siente que le queda, que le gusta y que la hace sentirse como quiere sentirse. Eso proyecta algo que ningún conjunto puede dar por sí solo.

Cómprate la lencería que a ti te hace sentir increíble. Resulta que eso es, por mucho, lo más atractivo que puedes ponerte.