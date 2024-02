Toma nota de las actitudes que no debes poner en práctica cuando estás saliendo con alguien...

Una relación requiere de confianza, respeto y equilibrio. Si apenas estás comenzando un romance y todo marcha viento en popa, entonces debes tener cuidado de no caer en comportamientos tóxicos o negativos que puedan hacerte perder el encanto frente a la persona que te gusta. ¿De qué acciones te estamos hablando? Continúa leyendo y descúbrelo...

5 Acciones que te hacen perder automáticamente el encanto

Discutes por todo

Cualquier cosa es motivo de pelea y ya no cuentas con la paciencia que tenías en un inicio para resolver los problemas hablando. Las personas se cansan fácilmente cuando la dinámica de pareja se entorpece por peleas absurdas y sin sentido. Recuerda que la comunicación es clave para que una relación funcione, habla con respeto y trata de resolver los conflictos sin necesidad de discutir.

5 Acciones que te hacen perder automáticamente el encanto

Celos excesivos

Los celos suelen ser normales y representan un miedo, por ejemplo: cuando amas mucho a alguien, tu necesidad de celarlo en realidad puede ser un temor inmenso a perder a esa persona, sin embargo, debes saber que los celos no son equivalentes al amor, así que no necesariamente deben estar presentes en la vida de una persona. Muéstrate segura de ti misma, eso es algo que desarma a todos.



Demuestras apatía

Todo te da flojera, no tienes interés en realizar nuevas actividades ni en salir de la rutina. Por ejemplo, los hombres buscan diversión, pues su hormona del enamoramiento (la vasopresina) se detona con actividades que son realizadas en conjunto, como tomar clases de cocina o de baile, jugar juegos de mesa en conjunto o correr un maratón juntos.

5 Acciones que te hacen perder automáticamente el encanto

Coqueteas frente a él

Si estás saliendo con alguien en plan serio (ya llevan varias citas) y sabes que no se trata de un simple one night stand, entonces es normal que ambas partes esperen cierto compromiso y exclusividad. Si él te quiere para una relación seria, no tolerará que sigas coqueteando con otras personas mientras tienes un romance con él.



Eres agresiva

Nada justifica una falta de respeto (así estés fúrica o pasada de copas). Una persona que te respeta esperará lo mismo de tu parte, si rompes con ese código, difícilmente querrá formalizar su relación contigo.