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Amor y Sexo

10 consejos de una mujer amante sobre el amor

Sin juicios, solo realidades. Descubre las lecciones de poder y desamor que surgen desde la sombra de una relación prohibida.

Abril 16, 2026 • 
Scarlet Valencia
Tips para lograr que tu pareja sea mejor amante en la cama.jpg

10 consejos de una mujer amante sobre el amor.

Getty Images

Hoy no vamos a juzgar, vamos a aprender. Hay una sabiduría brutal y dolorosa que solo se adquiere cuando ocupas el asiento de atrás en la vida de alguien. Las mujeres que han estado en el papel de “la otra” ven una faceta de los hombres que las esposas rara vez conocen: sus mentiras más profundas, sus miedos más patéticos y su capacidad de dividir el corazón. Aquí tienes 10 verdades que te harán despertar, sin importar en qué lado de la historia estés hoy.

  1. Si te lo hace a ti, se lo hará a la siguiente: La lealtad no es una opción, es un rasgo de carácter.
  2. El tiempo es tu moneda más cara: No la gastes esperando a alguien que ya eligió otra casa para vivir.
  3. Las palabras son gratis, las acciones cuestan: Si no hay un papel de divorcio, el “te amo” es solo ruido.
  4. Tú no eres la “salvadora": Un hombre infeliz en su casa es responsable de su infelicidad, no es tu tarea arreglarlo.
  5. La soledad acompañada es peor que estar sola: Esperar un mensaje que nunca llega duele más que el silencio total.
  6. El sexo no es compromiso: La química puede ser épica, pero no construye un futuro estable.
  7. Te mereces la luz del día: Si solo te ve de noche o a escondidas, te está robando tu derecho a existir con orgullo.
  8. Su esposa/pareja no es tu enemiga: A menudo, ella es solo otra mujer siendo engañada por el mismo guion.
  9. La validación externa es una droga: No busques sentirte especial porque él “arriesga todo” por verte; eso solo alimenta un ego herido.
  10. Tu mayor acto de amor propio es irte: La verdadera victoria no es “ganar” al hombre, es recuperarte a ti misma.
desamor

Las palabras son gratis, las acciones cuestan.

Freepik

Tip Cosmo

La psicóloga Esther Perel dice que el deseo florece en el misterio, pero el amor real florece en la transparencia. Decide hoy qué tipo de jardín quieres cultivar para tu futuro. Tú no eres la opción B de nadie, eres el plan A de tu propia vida, así que camina con la frente en alto y no aceptes menos de lo que vales.

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