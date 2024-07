La modelo y activista mexicana nos comparte sus hotspots y una guía de viaje accesible para recorrer la Gran Manzana.

Todo aquel que viaja en silla de ruedas, sabe que elegir un destino para vacacionar puede tratarse de una de las decisiones más difíciles en la planeación. Desde calles adecuadas hasta hoteles accesibles, considerar (o no) estos elementos puede hacer de tus vacaciones una experiencia de cinco estrellas, o bien, una muy complicada. He preparado esta #TravelGuide inspirada en mi última escapada a Nueva York, no solo para compartir los go-to places de una de mis ciudades favoritas, sino para ofrecer insights sobre lugares accesibles que puedan ser útiles para otras personas, que como yo, han convertido a su silla en una fiel compañera de viaje.

#TravelGuide Los imperdibles de Zucki para visitar Nueva York

Eat and drink

The Nines

9 Great Jones St, New York, NY 10012

Este exclusivo restaurante es conocido por ofrecer una experiencia culinaria increíble y por un ambiente chic y animado con música en vivo. La comida fue una locura y el precio definitivamente lo vale. Un factor fundamental que marca la diferencia en mi visita a cada restaurante es sin duda el espacio y las amenidades en el baño. Y el de The Nines, no me decepcionó.

THE NINES. PHOTO: Liz Clayman Cortesía

Chelsea Market

75 9th Ave, New York, NY 10011

Más que un restaurante, es un icónico mercado de alimentos y centro gastronómico que aloja una variedad de vendedores de alimentos gourmet, ofreciendo desde mariscos frescos hasta repostería artesanal. Cuenta con entrada y baños accesibles, por lo que tu única preocupación deberá ser no perderte entre tantas opciones de comida deliciosa.

TAO Uptown

42 E 58th St, New York, NY 10022

En el corazón de Midtown Manhattan, TAO es famoso por su vibrante ambiente y decoración. Ofrece una fusión de platos asiáticos que atraen tanto a turistas como a locales. Aquí fui a comer sola, acompañada de mi libro y las mejores gyozas de pollo que he probado.

Sarabeth’s

Con varias ubicaciones en Nueva York, este restaurante es conocido por ser un clásico para ir de brunch y sin duda uno de mis favoritos para desayunar.

#ZuckiTip: Asegúrate de preguntar por la entrada accesible ya que no se trata de la principal.

Art & Culture

Fotografiska

281 Park Ave S, New York, NY 10010

Una galería de fotografía contemporánea ubicada en Park Avenue, conocida por sus innovadoras exposiciones y su enfoque en artistas emergentes. Muy accesible y uno de mis lugares favoritos del viaje.

#ZuckiTip: En tu visita, no te pierdas la boutique de la galería, la cual es ahora uno de mis shopping spots imprescindibles.

Cortesía. Exposición “Vivian Maier” en Fotografiska NY.

The Met (Metropolitan Museum of Art)

1000 5th Ave, New York, NY 10028

¡Un clásico! Conocido por ser el museo de arte más grande de Estados Unidos, y ubicado en la Quinta Avenida, el Met cuenta con una vasta colección que abarca desde arte antiguo hasta contemporáneo, siendo un destino cultural obligado en tu próxima visita a la Gran Manzana.

Cortesía. Exposición “Vivian Maier” en Fotografiska NY.

PPOW Gallery

392 Broadway, New York, NY 10013

Se trata de una galería de arte contemporáneo que presenta una amplia gama de medios y estilos, destacándose por su compromiso con temas sociales y políticos a través de sus innovadoras exposiciones.

Cortesía. Exposición “Bound Angel” de Portia Munson en Ppow Gallery.

Shopping

Brookfield Place

230 Vesey St, New York, NY 10281

Mi viaje no estaría completo si no dedicara un día para ir de compras. En esta ocasión, me tomé una tarde para conocer Brookfield Place. Este edificio reúne boutiques de marcas high-end, numerosas opciones de restaurantes increíbles y experiencias culturales. Entre mis highlights se encuentran la boutique de Gucci y Clean Market, un espacio de wellness que cuenta con productos de belleza testados clínicamente así como un matcha-driven café.

#ZuckiTip: Cuando sientas necesidad de tomar un descanso de tus compras, y de paso un snack, date una vuelta por Seamore’s y pide la coliflor frita. ¡10 de 10!

Cortesía de Brookfield Place

Place to stay

Thompson Central Park, by Hyatt

119 W 56th St, New York, NY 10019

Diseñado por el arquitecto Thomas Juul-Hansen y la firma de diseño Stonehill Taylor, este hotel no es solo altamente valorado por su excelente ubicación en Midtown, lujosas instalaciones de inspiración modernista y muy buena calidad de servicio. También se ha convertido en una de mis opciones favoritas para usuarios de silla de ruedas. Detalles como la altura de la cama y un baño perfectamente acondicionado para mi silla, hicieron que mi experiencia como huésped fuera realmente cómoda. Sin duda, repetiría. Entre mis imperdibles se encuentran los últimos pisos, desde donde puede verse una vista impresionante del Central Park, y el Burger Joint, un restaurante speakeasy que podrás encontrar en la entrada del hotel.

Cortesía: Thompson Central Park

Sobre Zucki

Andrea Zuckermann (1997). Nació en la Ciudad de México, donde actualmente vive y trabaja. Con un espíritu innato y competitivo, cultivó un profundo amor por los deportes desde temprana edad, dedicando catorce años a la gimnasia, cuatro al tenis y tres al voleibol. Junto con sus actividades deportivas, fomentó una profunda apreciación por la música, la literatura y las artes visuales.

Su trayectoria académica la llevó a estudiar Diseño Industrial en la Universidad Iberoamericana. Algunos años después, completó dos programas de posgrado en Central Saint Martins en Londres y en el Instituto Marangoni en París, alimentando su pasión por la moda, la cultura y el diseño.

Tras un accidente en el 2020 que la dejó con paraplejia, Zucki se ha involucrado profundamente en temas sociales como la representación de personas con discapacidad, el amor propio y la inclusión.