Los mejores spas para consentirte en Houston: un escape de relajación total

Ya sea que quieras desconectar del estrés, regalarle a tu piel un glow envidiable o simplemente dedicarte un día solo para ti, los spas de Houston son un must stop en tu itinerario.

Esta maravillosa ciudad ofrece desde exfoliación de bourbon y azúcar moreno hasta rituales que vienen de la India; hay una experiencia para cada tipo de viajer@ con experiencia en tratamientos (o locales por igual).

Cada uno de los spas que te compartimos ofrecen un ambiente sereno y relajante combinado con terapeutas y esteticistas altamente calificados que te teletransportan a un lugar cómodo y relajante.

Post Oak Spa: para quienes son fans del wellness futurista

Aunque no te hospedes en el lujoso Post Oak Hotel, su spa invita a disfrutar de un mundo de bienestar inigualable, donde la sanación transformadora es la esencia de cada tratamiento de lujo.

Aquí, el bienestar se inspira en la herencia internacional de Houston: rituales balineses, ceremonias ayurvédicas, técnicas orientales y un toque de innovación futurista.

Sus tratamientos estrella incluyen el masaje balinés, ideal para aliviar la fatiga muscular, y el ritual ayurvédico, una experiencia proveniente de la India que equilibra cuerpo y mente. Pero lo que realmente distingue a este lugar es su tecnología de Biohacking, única en Texas: una combinación de siete modalidades energéticas que estimulan la piel, regeneran las células y combaten los signos del envejecimiento.

El circuito del spa incluye saunas, una alberca de hidroterapia con potentes chorros, regaderas multisensoriales con luces coreografiadas y una sala mixta de relajación equipada con sillas de gravedad cero. Literalmente, te sentirás flotando.

Mokara Spa & Salon: para quienes buscan rituales con un vibe moderno

El recientemente renovado Mokara Spa, dentro del Omni Houston Hotel, es un refugio moderno que equilibra bienestar y estilo. Con ocho salas de tratamiento, un salón de relajación y un espacio de belleza con servicios de manicura y peluquería, es el lugar perfecto para recargar energía en cuerpo y mente.

Entre sus experiencias más populares está el Balance Escape Ritual, que incluye una exfoliación corporal con manteca de karité, sal y azúcar, una envoltura nutritiva y un masaje con aceite de CBD. También puedes personalizar tu experiencia con aromaterapia o terapia con piedras calientes.

Después de tu tratamiento, disfruta los jacuzzis, saunas secas o las dos albercas al aire libre. Es un spa que invita a desconectarte del mundo y reconectar contigo misma.

Bare Necessities: el spa que de dará un glow natural

Si eres amante del skincare, este es tu paraíso. Bare Necessities ha sido nombrado el Mejor Spa de Houston por Houston Press dos años consecutivos, y no es casualidad.

Su especialidad son los faciales personalizados con productos orgánicos de Eminence, además de tratamientos para labios, ojos y cejas. También ofrecen bronceado en spray y depilación con cera para rostro y cuerpo, todo con un enfoque suave, seguro y profesional.

La fundadora, Christina Hartmann Jenkins, lleva más de 20 años en la industria del cuidado de la piel y ha trabajado en algunos de los mejores spas del país. Su toque se nota: aquí el cuidado de la piel se siente tan personalizado como una platica con tus bffs.

The Spa at the St. Regis Houston

El spa en el St. Regis Houston ofrece tratamientos exclusivos como rituales ayurvédicos, Shirodhara y una variedad de masajes únicos. Su filosofía se basa en el bienestar y las terapias holísticas.

Entre los tratamientos de la firma se incluyen el Caviar Facial, el masaje Thai Yoga y el Majestic Lular Body Ritual. Además, una selección de servicios de salón también está disponible.

Los clientes del Spa tienen acceso complementario a todas las instalaciones del club de salud que consta de gimnasio, piscina, salas de vapor de eucalipto y tratamientos en el salón de sauna. Todos ellos disponibles con un cargo adicional.