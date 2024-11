Te cuesta ahorrar porque lo gastas todo en Zara el primer día de rebajas? ¿Invitas siempre a todo el mundo? ¿O eres de la cofradía del puño cerrado e intentas librarte de pagar los regalos de tus amigas?

Está claro que hay tantas formas de relacionarse con el dinero como personalidades existen en el mundo. Conocer cuál es la tuya te servirá para rentabilizar mejor lo que tienes y, por eso, con ayuda del banco N26 y la experta en economía del comportamiento Alice Tapper, diseñamos este test. El primer paso hacia tu bienestar financiero.

POR ELENA SANTAMARÍA

Test: ¿cómo es tu forma de ser a la hora de gestionar el dinero?

1. ¿Cada cuánto abres la aplicación del banco?

A. Una vez al día, como mínimo, para ver mi dinero. 3 PUNTOS

B. Nunca, no quiero que me límite a la hora de comprar. 2 PUNTOS

C. ¿De qué app me hablas? 1 PUNTO

2. ¿Tienes algún sistema para controlar tus gastos?

A. No, es algo a lo que no le doy mucha importancia. 1 PUNTO

B. Tengo una aplicación en el celular y un Excel en la compu donde apunto todo, según su categoría. 3 PUNTOS

C. ¿Controlar? Solo se vive una vez y hay que disfrutar. 2 PUNTOS

3. A finales de mes, cuando te depositan tu sueldo, ¿qué haces?

A. Ir corriendo a la app de Zara y ver mis favoritos. 2 PUNTOS

B. Nada especial. 1 PUNTO

C. Enviar a otra cuenta el dinero que quiero ahorrar. Así no lo gasto y voy haciéndome un guardadito. 3 PUNTOS

4. Si quieres ir de rebajas o aprovechar el Black Friday pero te has excedido últimamente...

A. Me compro lo que se me antoje. ¿Por qué no? 1 PUNTO

B. Pienso si de verdad necesito algo e intento no hacerlo por impulso. 3 PUNTOS

C. Pago las compras a plazos o pido un pequeño préstamo si es necesario. 2 PUNTOS

Consejos muy efectivos para reunir dinero y convertirte en una girl boss Getty Images

5. Si una entidad te ofrece rentabilidad por tus ahorros a cambio de domiciliar tu nómina, ¿aceptas la propuesta?

A. Claro, meto mis ahorros y guardo las ganancias para comprarme una casa o para la jubilación. 3 PUNTOS

B. Sí, me abro una cuenta y utilizo todo lo que gane para celebrar mi cumpleaños a lo grande. 2 PUNTOS

C. No, me quedo con mi banco de siempre. Cambiar la nómina me da flojera. 1 PUNTO

6. ¿Cómo actuas si te surge un pago imprevisto?

A. Lo asumo. El gasto ha merecido la pena, ¡y que me quiten lo bailado! 2 PUNTOS

B. De inicio, me agobio por tener que hacer un desembolso fuerte, pero tiro de mi colchón financiero. 3 PUNTOS

C. Lo hago sin pensar, ¡qué se le va a hacer! 1 PUNTO

7. Cuando sales a comer o cenar con tus amigas y consumes menos que el resto de personas...

A. Pides que cada una pague lo suyo. 3 PUNTOS

B. Ni miro el dinero que tengo en mi cartera. 1 PUNTO

C. Pagamos todas igual, otro día consumo yo más. 2 PUNTOS

8. ¿Con qué canción te identificas más?

A. “Cheap Thrills”, de Sia. 1 PUNTO

B. “Milionària”, de Rosalía. 2 PUNTOS

C. “Money”, de Pink Floyd. 3 PUNTOS

Resultados

ENTRE 8 Y 12 PUNTOS

La indiferente

Básicamente, te da igual lo que pase con tu dinero. Sabes que lo necesitas para vivir, pero gestionar tus finanzas no es, ni por mucho, una prioridad. Aunque no te va mal, ser tan despreocupada te impide planificar para el futuro; quizás deberías empezar a ahorrar para tu jubilación, aunque no entre en tus planes.

ENTRE 13 Y 19 PUNTOS

La hedonista

“Solo se vive una vez” es tu lema. Priorizas disfrutar de la vida frente a hacerte un colchón, así que llevas al límite tus bolsillos y vives por encima de tus posibilidades. Esto te permite utilizar el dinero con libertad, pero deberías evitar las deudas lo máximo posible y trazar un plan de ahorro para que no se te vaya de las manos.

ENTRE 20 Y 24 PUNTOS

La estratega

Usas apps para controlar los gastos, haces presupuestos para las vacaciones, tienes varias cuentas... Eres muy organizada con tus finanzas e, incluso, pecas de austera, lo que te impide disfrutar de las cosas que te gustan. No te dejes agobiar por los imprevistos y trata de tomártelo todo con mucha más calma.