GirlMaths: la tendencia de TikTok sutilmente peligrosa que pone en riesgo tus finanzas y algo más

En TikTok circulan tips de todo tipo: belleza, cuidados, moda, alimentación y recientemente, supuestas finanzas para mujeres bajo el hasthag #GirlMaths

Qué es #GirlMaths y porque no debes subirte a este trend

La tendencia surgió en la radio FVHZM de Nueva Zelanda durante un programa conducido por los locutores Fletch, Vaughan y Hayley quienes utilizaron el término matemáticas de chicas para justificar la compra de un lujoso vestido que aparentemente sería gratis porque se utilizará más de cuatro veces.

Como es bien sabido, muchas de las compras que realizamos se hacen desde la emoción y no desde la razón, la economía tal como la conocemos, no funcionaría si sólo adquiriéramos los productos realmente necesarios para nuestra vida cotidiana.

En Cosmopolitan no queremos enredarte con la trillada disertación sobre lo que es una necesidad porque seguramente no habrá una conclusión que nos satisfaga a todos, pero es necesario poner sobre la mesa cómo funcionan nuestros hábitos de consumo para explicarte por qué #GirlMaths no es una tendencia a la que te debes subir, pues además de poner en riesgo tus finanzas, esconde algunos prejuicios sobre la manera en la que razonamos las mujeres.

Básicamente, #GirlMaths se refiere a la justificación que nos decimos a nosotras mismas para realizar compras, por ejemplo, si adquieres un producto con dinero en efectivo que encontraste en tu ropa sucia esa compra se convierte en un regalo puesto que ya no contabas con ese dinero sorpresa que encontraste en la chamarra que usaste hace más de un mes.

La lógica puede parecer absurda, y realmente lo es. Otro ejemplo de #GirlMaths es que al pagar con efectivo tu compra realmente es gratis porque tus cuentas bancarias siguen intactas o bien, si realizas una compra, la devuelves y adquieres otro producto ese último sería gratis porque no salió directamente de tus fondos.

Te lo advertimos, no es la tendencia que se convertirá en Premio Nobel de economía el próximo año.

Con #GirlMaths tus finanzas no son las únicas perjudicadas

Además del evidente error de planeación y administración de tus ingresos, #GirlMaths que se traduce como matemáticas de chicas refuerza estereotipos arbitrariamente asignados a las mujeres.



Al mencionar un género en particular, la tendencia #GirlaMaths asocia a las mujeres con una deficiencia de razonamiento lógico matemático.

También asocia a la mujeres con el consumo irracional

Por el innecesario uso de un género particular, #GirlMaths infantiliza a las mujeres que en su traducción literal se refiere a ellas como chicas .

. Tendencias como #GirlMaths pone en descubierto la farsa de los finfluencers (influencers que dicen ser expertos en finanzas), pero que en realidad tergiversan conceptos abstractos mucho más complejos.

De acuerdo con un estudio del Reuters Institute y la Universidad de Oxford los jóvenes de entre 18 y 24 años prefieren informarse a través de las redes sociales, TikTok destaca como la favorita en América Latina, lo cual exalta la problemática.