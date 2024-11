Felicidades. Lo lograste. Has reunido a tus amigos más cercanos, sincronizado sus calendarios y, de alguna manera, encontrado la única ventana libre en todo el año cuando las estrellas se alinean a la perfección y, por fin, todos pueden irse de vacaciones juntos. Pero ahora que los vuelos fueron reservados y los atuendos para las vacaciones toman forma, es hora de considerar el siguiente gran paso: ¿cómo demonios lle- gar allí y regresar sin terminar peleados a muerte?

De todas las disputas que pueden surgir en un viaje, las peleas por dinero son las más complicadas. Nada mata más el ambiente relajado y soleado que una discusión sobre quién va a pagar la siguiente ronda de sangrías o el taxi al hotel.

Entonces, ¿cómo asegurar- te de que la noche más desordenada del viaje se quede en el antro? ¿O evitar el resentimiento cuando todavía estás persiguiendo los pagos pendientes después de aterrizar en casa y el entusiasmo de las vacaciones ha desaparecido? Para ayudarte, considera agregar estos consejos aprobados por expertos a su itinerario.

POR: AMBER O’CONNOR

Cómo irte de vacaciones con tus amigos sin pelear por el dinero

Crear una encuesta

La buena noticia es que puedes prevenir la mayoría de los pro- blemas financieros importantes antes de que el viaje comience, o más en específico, antes de que reserves las vacaciones. Es importante ser transparente so- bre los costos desde el principio, dice la experta financiera, autora e influencer Clare Seal, quien señala que este es un problema común, en particular en las des- pedidas de soltero/a.

Sobra decir que debes reservar un destino que todos puedan pagar. Un método sencillo para asegurarte de que todo el grupo esté feliz es configurar una encuesta de presupuesto anónima al mismo tiempo que seleccionas las fechas. Luego, sin entrometerte en las finanzas de nadie, simplemente selecciona la cifra más baja disponible, aconseja Seal.

No hagas una mala jugada a tus amigos

Cuando se trata de alojamiento compartido, sé consciente de que todos estén pagando un precio justo. Claro, dividir el costo es fácil, pero puede convertirse en un problema si tu amigo en la habitación individual se siente resentido con el que está disfrutando de la suite principal por exactamente el mismo precio.

Dividir el precio de manera proporcional suele ser mucho más justo, como señala Seal, y puede que descubras que alguien está interesado en ahorrar dinero mientras otro huésped está feliz de pagar por una mejora. A la hora de pagar la cuenta, recuerda: “No todo lo que haces tiene que ser su- pertransaccional”. Algo tan sim- ple como pagar la cena de tu amigo si tienes una habitación más grande puede ser la solu- ción, detalla Seal.

Las aplicaciones son tus amigas

Simplifica los gastos durante tus vacaciones creando una cartera digital compartida y usando el fondo grupal para cubrir los gastos diarios. Puedes hacerlo a través de aplicaciones como HyperJar, Splitwise o PayPal. Nombrar a una persona para que pague todo podría funcionar, pero ten cuidado, puede dar lugar a resentimientos. De cualquier manera, si se deben realizar pagos, hazlos por adelantado o el mismo día, pero cier- tamente no más tarde, explica la autora y experta financiera certificada Makala Green.

Establecer chequeos regulares

Green recomienda programar chequeos financieros antes y durante las vacaciones. “Manejar un grupo puede ser muy difícil. Una vez que algo se acuerda, no siempre se mantiene de esa manera”. Por lo tanto, vale la pena verificar si todos siguen en la misma página en intervalos regulares. ¿El grupo sigue contento con cómo se está gastando el dinero? ¿Es necesario ajustar el presupuesto si una cena terminó costando más de lo esperado?

Mantente fiel a tus límites financieros

Esta regla se aplica en todas las etapas, desde la planificación hasta estar junto a la alberca. Establece tus límites financie- ros con confianza. No le debes una explicación a nadie, co- menta Tara Quinn-Cirillo, psicó- loga practicante registrada en el HCPC y asociada de la So- ciedad Británica de Psicología. Recuerda: “Ser asertiva es di- ferente a ser agresiva”, y una buena amistad es aquella quet e da espacio para ser escucha- da y no juzgada, aconseja. Di- cho esto, si te sientes nerviosa por hablar de dinero, siempre puedes confiar en una amiga antes de hablar con el grupo en general, señala la Dra. Quinn-Cirillo. No podemos garantizar que será fácil. La vergüenza a menudo se asocia con el tema del dinero, pero con el tiempo, tener esas con- versaciones se vuelve más fácil, revela, señalando que a menudo, “te sorprenderá descubrir que tus amigos quizá tienen las mismas preocupaciones”.

Empieza a planificar tu próximo viaje lo antes posible

Si tus amigos comparten la misma visión para su escapada, pero la asequibilidad es el pro- blema, comienza a planificar las próximas vacaciones de inmediato. Podrías sugerir que todos configuren un débito directo mensual que ingrese a una cuenta bancaria solo para el viaje. Y no tiene que ser una gran cantidad, pero sí necesita ser una cifra que todos puedan pagar. “Incluso si alguien gana menos, si le has dado suficien- te tiempo de aviso, puede disfrutar de las mismas cosas que alguien con un salario mayor”, razona Green.

“No olvides aprovechar cualquier descuento que pudas obtener de aerolíneas y hoteles al hacer una reserva grupal”, concluye.