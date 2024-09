Cómo ser millonario en 10 pasos

Estos son los trucos de los millonarios y los grandes empresarios para triunfar

Una cosa es ser una celebrity y otra tener un gran patrimonio. No todos los famosos son capaces de aprovechar su éxito para invertir con cabeza en negocios que les reporten suficientes beneficios para no trabajar nunca más. La clave está en tener una estrategia. Los grandes empresarios guardan ases bajo la manga, como invertir en activos rentables, pero con poco riesgo, mientras que muchos actores y cantantes utilizan sus ingresos para impulsar sus carreras. Otros apuestan fuerte por sus sueños, mientras que algunos prefieren utilizar su dinero para realizar activismo. Tú puedes copiar algunos de sus trucos.

POR: ELENA SANTAMARÍA.

No derroches tus ahorros y esfuérzate en aplicar la austeridad en tu vida

Cuando soñamos con ser ricas todas esperamos poder gastar dinero a manos llenas en lo que nos gusta, pero lo cierto es que muchos millonarios prefieren lle- var una vida austera mientras ven crecer su patrimonio. Warren Buffett, uno de los grandes magnates del mundo, vive en la misma casa desde hace más de 60 años, a pesar de que durante este tiempo su fortuna se ha multiplicado considerablemente. Quédate con esta sabia frase que siempre se le adjudica: “No ahorres lo que queda después de gastar, gasta lo que queda después de ahorrar”. Lo mejor que puedes hacer es tener un plan financiero y dedicar una parte fija de tu nómina al ahorro cada mes. Lo notarás.

Copia a Amancio Ortega e invierte en activos inmobiliarios

Si un activo se repite en las carteras de inversión de los poderosos es el inmobiliario. No solo las celebridades buscan aumentar su patrimonio con los inmuebles, sino que grandes fortunas, como la de Amancio Ortega, eligen también esta vía. El creador del imperio de Inditex tiene un vehículo inversor gracias a que es dueño de edificios en las calles más importantes y caras del mundo. La vía más clásica para que inviertas en inmuebles es comprarte una casa, aunque deberás tener muchos ahorros. Si no es tu caso, prueba con las proptechs, las plataformas que permiten invertir en inmobiliario desde 995 pesos. Así, podrás destinar tu cash a proyectos de promotores, colaborar en una inversión participativa o ser dueña de una casa en copropiedad.

Diversifica tu inversión y no te juegues todo tu dinero a una carta

El truco más sencillo que aplican todos los millonarios es invertir en activos variados (acciones, casas, oro, arte, criptomonedas, joyas... ). El clásico “no pongas todos tus huevos en la misma cesta”. Los beneficios de diversificar son muchos, como explica Juan Haro en su libro Los trucos de los ricos (ed. Deusto). Principalmente, “protegerte ante po- sibles caídas de precios, adelantarte a una crisis económica, lograr mejores rentabilidades y hacer crecer tu dinero”. Y siempre con este mantra: “Si algo cuesta un precio alto y tiene un premio bajo, no vale la pena invertir en ello”. La economía va por ciclos y lo que hoy es una buena inversión mañana puede convertirse en una mala idea.

Aprovecha las ventajas fiscales que hay dentro de la legalidad

Los millonarios suelen utilizar todas las ventajas fiscales posibles para ahorrarse dinero... pero siempre dentro de la legalidad, porque lo contrario se considera evasión de impuestos. Una de las vías es crear con otros partícipes sociedades de inversión con las que tributan a un tipo bajo, como las SICAV.

Asume el mínimo riesgo para obtener el mayor rendimiento

Al contrario de lo que pueda parecer, los millonarios no asumen grandes riesgos, sino todo lo contrario. Como explican en el blog de Bankinter, la clave está en arriesgarse lo mínimo para obtener el mayor rendimiento. El consejo que todos los expertos dan para no perder es no invertir todo tu dinero, sino una parte. Así, aunque te equivoques, no sufrirás grandes pérdidas.

Piensa en grande y confía en el gran éxito que tendrán tus ideas

Fíjate en Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo. Este ingeniero siempre ha soñado con enviar vehículos a Marte, para lo que fundó SpaceX, empresa con la que ha firmado contratos millonarios con la NASA. Atrévete a crear y aprovecha nichos que nadie está explorando. Nunca sabes a dónde te pueden llevar tus ideas.

Acude a las subastas para descubrir tesoros y comprar barato

“Las subastas son un buen lugar para hacerse con buenos productos a precios ventajosos”, explica Haro en su libro. Y los ricos lo tienen muy claro. En España puedes participar en subastas judiciales de viviendas y otro tipo de inmuebles, pero también de vehículos o, incluso, de muebles.

Pierde el miedo a las criptomonedas... pero ve con cuidado

Elon Musk es otro de los millonarios que han aplicado la diversificación a sus ne- gocios personales y de sus empresas. El CEO de Tesla invirtió a través de esta compañía y de SpaceX elevadas sumas de dinero en bitcoin, lo que le generó beneficios. El valor de estos activos se ha disparado durante los últimos años y si- gue haciéndolo (el bitcoin vale ya más de 60 mil dólares), por lo que son una alter- nativa, pero debes tener en cuenta que son muy volátiles (sufren importantes su- bidas y bajadas de valor) y que todavía no están regulados.

Aprende a diferenciar entre la deuda buena y la deuda mala

Otro truco es aprender a diferenciar entre la deuda buena y la mala. La primera es la que se concede a tipos de interés bajos para comprar bienes o servicios cuyo valor se espera que aumente en el tiempo o que generen ingresos, como una hipoteca o un crédito para un negocio. La deuda mala, por el contrario, es la que no aporta valor a largo plazo ni va a aumentar tu riqueza y, encima, tiene intereses altos, como la de una tarjeta de crédito. Aprender a manejarlas es crucial.

Invierte en tu propia carrera... tal como hacen las artistas

Muchas celebrities invierten en sus carre- ras para potenciarlas y que el beneficio de su trabajo se quede en casa. Artistas del nivel de Beyoncé o Taylor Swift producen sus giras, sus discos o su merchandising con grandes beneficios. Diferente es el caso de Reese Witherspoon, una de las actrices más ricas del mundo, que fundó la productora Hello Sunshine para impulsar historias que den voz a mujeres, como Big Little Lies o The Morning Show.