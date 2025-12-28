Suscríbete
Wellness

Reflexión: no tienes que correr para llegar a tu meta... Avanza sin prisa

Vivimos creyendo que todo lo bueno pasa rápido: los éxitos, las metas, las respuestas. Pero a veces la vida no te pide velocidad, te pide presencia. Y en ese silencio donde nada parece avanzar… también estás creciendo.

Diciembre 28, 2025 • 
Leilani Aviles
Hoy, permítete ir despacio
No todo lo que avanza hace ruido. Hay días en los que parece que nada pasa, pero por dentro estás ordenando cosas que el mundo no ve. Tus pausas también son progreso, tus silencios también son movimiento.
Ejemplo: como una planta, no floreces todo el año, pero eso no significa que estés estancada — solo estás tomando fuerza bajo tierra.

💭 No midas tu vida por resultados visibles
El crecimiento real a veces no se nota en el espejo, ni en la cuenta bancaria, ni en los logros. Se nota en la paz con la que despiertas, en las veces que ya no discutes lo mismo, en lo que elegiste soltar sin explicaciones.Eso también cuenta.

💖 Hoy no corras. Observa. Agradece. Respira.
No necesitas llegar antes que nadie, solo necesitas llegar bien contigo. A veces, descansar también es avanzar. Y detenerte no es rendirte, es darte permiso de existir sin exigencia.

“La vida no se mide por la prisa con la que la vives, sino por la paz que sientes mientras la caminas.” 🌙

Conclusión Cosmo:
Si hoy no hiciste todo lo que querías, pero lograste mantener la calma, eso ya es ganancia. El mundo no se acaba por ir despacio; al contrario, ahí es donde empieza a tener sentido.
Hoy no te presiones por brillar. Hoy basta con que estés. Con que respires. Con que sigas intentando ser un poquito más tú. 💫

Leilani Aviles
Leilani Aviles
Romántica amante de la música y de ayudar a los demás; siendo una voz que busca generar un cambio y devolverle la vida a lo que necesitaba un aire de esperanza...
