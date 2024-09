Hábitos que oscurecen la piel de la vulva y como revertirlo

Aunque son muchos los factores que oscurecen la piel de la vulva, hay algunos hábitos que podrías evitar para disminuir su avance y revertirlo

Cuando la piel de la vulva se oscurece no sólo genera preocupación, también podría derivar en daños emocionales y psicológicos como inseguridad para relacionarte afectiva y sexualmente con alguien en lo adelante, sin embargo, debes saber que esto es un proceso natural y totalmente normal que generalmente no representa un peligro, salvo en contadas ocasiones que podría ser el indicador de un asunto de salud, pero no suele ser tan común.

Por ello, hoy en Cosmopolitan hemos preparado para ti cuáles son los hábitos que oscurecen la piel de la vulva y qué hacer para revertirlo.

Hábitos que oscurecen la piel de la vulva, evítalos…

Como ya te mencionamos antes, el oscurecimiento de la piel de la vulva es normal y generalmente viene acompañado con la producción de melanina en la piel, sin embargo, hay algunos hábitos que estimulan el oscurecimiento en la zona genital.

Ropa interior ajustada

La fricción de los tejidos sintéticos de la ropa interior (o las toallas sanitarias) pueden estimular el oscurecimiento de la piel de la vulva al cabo de varios años, por ello, te sugerimos utilizar ropa interior a base de algodón y, en medida de lo posible, considerar alternativas como la copa menstrual para evitar el contacto de plásticos con la vulva.

Evita la ropa interior sintética Getty images

Rasurado

El uso de métodos de depilación como el rastrillo o la aplicación de la cera caliente también estimulan la pigmentación de la piel, no sólo en los genitales, sino en zonas como la barba y las axilas ya que el oscurecimiento es un mecanismo de protección natural que aparece al cabo del tiempo.

Una forma de revertir el oscurecimiento es simplemente recortar los vellos con extremo cuidado.

Otros motivos por los que se oscurece la piel de la vulva

Con el paso de la edad la piel se oscurece de forma natural, por ello no es anormal que al paso del tiempo notes más oscura tu zona íntima .

la piel se oscurece de forma natural, por ello no es anormal que . El aumento de estrógenos y cambios hormonales que aparecen durante el embarazo y la menopausia también son causantes del oscurecimiento de la piel en general, por ejemplo, aparecen manchas oscuras en el rostro y vulva durante estos procesos naturales del cuerpo.

y cambios hormonales que aparecen durante en general, por ejemplo, aparecen manchas oscuras en el rostro y vulva durante estos procesos naturales del cuerpo. La herencia genética también es un factor, como en el resto de padecimientos y enfermedades.

también es un factor, como en el resto de padecimientos y enfermedades. Uno de los factores más comunes por los que se oscurece la piel en general es la diabetes, cuando hay resistencia a la insulina, la producción de melanina actúa rápidamente sobre zonas muy sensibles de la piel como el cuello, los codos, las axilas, las rodillas, ingles y, por supuesto, los genitales.

La depilación con cera y rastrillo estimula el oscurecimiento de la vulva Getty images

Otras medidas para revertir el oscurecimiento de la vulva

Existen procedimientos estéticos y dermatológicos que te ayudarán a revertir la pigmentación de la piel en zonas específicas, pero, sin duda, debes adquirir hábitos saludables como el ejercicio, la buena alimentación e hidratación así como evitar la fricción en la zona genital a toda costa, es decir, evita roces sin lubricación adecuada.