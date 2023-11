Ponle freno al cáncer de mama con un estilo de vida saludable y la autoexploración

Octubre es el mes de la visibilización y concientización sobre el cáncer de mama, uno de los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial y, también, la principal causa de muerte por tumores malignos entre mujeres mexicanas, pero para que verdaderamente haya una reducción en estas cifras y más mujeres lleguen a un diagnóstico oportuno, clave en el éxito del tratamiento, hay que llevar a cabo acciones todos los días.

Si bien algunos factores no se pueden cambiar, como hacerse mayor o tener antecedentes familiares de la enfermedad, hay acciones que ayudan a reducir el riesgo de presentarla, y que tiene que ver con el estilo de vida que sigues. Esto, junto con la autoexploración mensual para que conozcas tu cuerpo, porque sólo así puedes reconocer cuando algo no está bien, es algo que deberías hacer parte de tu vida, sí o sí.

Estas son algunas de las acciones que puedes llevar a cabo:

Mantener un peso saludable. Esto se logra llevando una alimentación balanceada y alta en fibra, en la que incluyas frutas, verduras, proteínas y todos los alimentos del plato del buen comer, y disminuyendo el consumo de azúcares, harinas refinadas y grasas.

Realizar actividad física. Debes practicar ejercicio por lo menos 30 minutos diariamente. Los beneficios son inmensos y muchas veces los pasamos por alto, pero hacer ejercicio protege tu sistema inmunológico, tu corazón y tu mente, y saberte sana y fit siempre es una motivación adicional.

Cuando tengas hijos, si te es posible, amamántalos, pues se ha visto que esto otorga protección contra el cáncer de mama.

Si tienes antecedentes familiares de cáncer de mama, habla con tu médico sobre ello y sobre otras maneras de reducir tu riesgo.

Es importante que sepas que a partir de los 40 años deberás realizarte una mastografía.

La actividad física siempre es un must de prevención

Como ves, la actividad física es muy importante para estar sana –y feliz, por supuesto–. Y qué mejor que hacer el ejercicio que te guste, ese que te motiva y que te ayuda a conectar contigo misma. Puedes bailar, hacer pilates, correr o un entrenamiento de alto impacto, lo importante es que no dejes de moverte.

Y para hacer ejercicio con el máximo estilo, la marca inglesa Urbanic tiene tres líneas de sportswear inspiradas en los diferentes tipos de deportes, ¿con cuál te identificas?:

La colección Cozy es perfecta para ejercicios de resistencia, como pilates, baile, caminatas o deportes de raqueta, ya que en estos deportes tu cuerpo necesitará fibras que le permitan moverse con comodidad. Sin duda las telas ligeras serán tu mejor aliado.

es perfecta para ejercicios de resistencia, como pilates, baile, caminatas o deportes de raqueta, ya que en estos deportes tu cuerpo necesitará fibras que le permitan moverse con comodidad. Sin duda las telas ligeras serán tu mejor aliado. Silhouette es ideal para ejercicios de fortaleza, como el TRX, crossfit, climbing, HIIT o pesas. La confección de cada prensa es libre de costuras, por lo que se ajustan perfectamente a las siluetas, poniendo en primer lugar la comodidad y seguridad. ¡Es como una segunda piel!

es ideal para ejercicios de fortaleza, como el TRX, crossfit, climbing, HIIT o pesas. La confección de cada prensa es libre de costuras, por lo que se ajustan perfectamente a las siluetas, poniendo en primer lugar la comodidad y seguridad. ¡Es como una segunda piel! Bare es una colección con looks ligeros, cómodos y fluidos para una sensación de libertad en cada movimiento, por eso es excelente para ejercicios de equilibrio y flexibilidad como el yoga, barre, ballet, tai chi, gimnasia y artes marciales.

Urbanic mantiene su compromiso “We are because you are”, lema que hace un match perfecto con el autocuidado y las ganas de vivir la vida intensamente.