Estos son los 10 hábitos que no te permiten bajar de peso

Seguramente alguna vez te has preguntado por qué no logras llegar a tu peso ideal y es que hay algunos factores que intervienen en este proceso que podría ser más sencillo si detectas cuáles son los hábitos que no te permiten avanzar hacia la meta

Se acerca el fin de año y uno de los principales objetivos de todas las personas es alcanzar su peso ideal, sin embargo, hay algunos hábitos que no te permiten llegar victoriosa a esa meta. Hoy te contamos cuáles podrían ser los motivos que no te permiten bajar de peso y que quizá no has logrado detectar oportunamente.

El cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a los nuevos hábitos sólo después de 21 días de haber iniciado, si apenas estás implementando esos cambios dale calma y permite que tu cuerpo se acostumbre a tu nueva rutina, sin embargo, si llevas tiempo intentando bajar de peso, pero no ves resultados, quizá se deba a alguno de estos errores comunes.

Hábitos que no te permiten bajar de peso

Si ya diste el primer paso, como cambiar algunos alimentos que no son tan benéficos por otros productos más ricos en fibra o nutrientes y además realizas actividad física de manera habitual, pero aún no logras ver un resultado mínimo probablemente estás ignorando esos hábitos que de manera sutil, te impiden llegar a la meta.

Comer rápido

Un hábito muy común que te impide alcanzar tu peso ideal es comer rápido. El proceso digestivo inicia en la boca, cuando masticamos los alimentos y la saliva inicia el proceso de descomposición de estos. Si acostumbras comer rápido estás provocando que ese proceso no se lleve a cabo exitosamente ya que el cuerpo no tiene la capacidad de responder de inmediato y las sustancias que le indican saciedad al hipotálamo no tienen margen de acción (es el caso de la colecistocinina y el péptido YY) lo cual retrasa la sensación de saciedad y te lleva a comer más.

Getty images

Comer pesado antes de irte a la cama

En la gastronomía mexicana es una costumbre comer pesado por la noche, que es el mejor momento para las taquerías. Lamentamos decirte que es una muy mala idea si quiere bajar de peso pronto, pues justo en esta etapa del día nuestro cuerpo posee menor sensibilidad a la insulina y las calorías se almacenan en forma de grasa.

No tomar suficiente agua

La ingesta diaria de agua debe ser entre dos y tres litros, ya que a través de diversos fluidos como el sudor y la orina el cuerpo elimina toxinas. Además de producir un efecto de saciedad, tomar dos tazas de agua antes de los alimentos ayudará a estimular el proceso digestivo.

Pexels

Saltarte el desayuno o las colaciones

Aunque el metabolismo nunca se detiene, te sugerimos ingerir los primeros alimentos del día en la primera hora después de levantarte, ya que el cuerpo necesita comer algo nutritivo cada 4 horas, lo cual quiere decir que estuviste en ayuno durante el tiempo que estuviste dormida.

Esto ayudará a regular eficazmente la producción de insulina y el almacenamiento de grasas.

Dormir poco o dormir mal

Tenemos otra mala noticia, las desveladas y la vida saludable no son compatibles. De hecho, son antagónicos, el estrés y el insomnio son de los factores más incisivos al intentar bajar de peso, además de que hay una amplia relación entre descansar menos y comer más, de algún modo tu cuerpo debe recuperar la energía gastada durante el día y si no descansas adecuadamente te pedirá más alimentos.

Getty images

Ingesta de sal y azúcar

Este tema es controversial, pero créelo, es un factor determinante para bajar de peso. Estos dos componentes no son necesarios para tu alimentación y sí que logran ser dañinos, pero además son muy sutiles, casi invisibles.

Te sugerimos bajar progresivamente el consumo de estos dos componentes, pues si lo haces de golpe puedes sufrir algo parecido al síndrome de abstinencia. Por fortuna tu paladar se puede reeducar y los beneficios serán inmediatos.

Cuidar las porciones

En general, los especialistas en nutrición están de acuerdo en que debes comer varias veces al día y en porciones regulares, si lo haces al revés (comer una o dos veces al día en grandes cantidades) eres susceptible a padecer el conocido atracón.

Getty images

Distracciones durante la comida

Evita el uso del celular durante la ingesta de comida, ya que mantenerte distraída durante ese momento te impedirá detectar cuando ya estás satisfecha y eso indudablemente terminará en una ingesta mayor a la que necesitabas.

Te sugerimos que pongas en práctica la meditación activa durante la comida, se trata ni más ni menos que enfocar toda tu atención y concentración en lo que estás haciendo, aprende a detectar que músculos están involucrados durante la deglución, además de disfrutar más tus comidas, aprenderás a escuchar a tu cuerpo. Una conexión imprescindible si quieres bajar de peso.

Getty images

Llevarte el trabajo a casa

Aprende a distinguir espacios y destinarles su propio tiempo. Llevarte los problemas del trabajo a la casa -o viceversa- aumenta los niveles de estrés y a su vez, siendo el peor enemigo de una vida saludable, el estrés te hará pasar fuertes dolores de cabeza y te impedirá bajar de peso eficazmente.

Rutina de ejercicio eficaz

No importa si le dedicas poco tiempo al ejercicio, lo importante es activar la memoria muscular de tu cuerpo y hacerlo con efectividad. De hecho, ejercicios cortos, pero de alta intensidad son muy eficaces para bajar de peso. En lugar de dedicarle 40 minutos a una caminata ligera, puedes invertir 10 minutos a saltar la cuerda con velocidad máxima y sin descanso intermedio. Verás resultados casi de inmediato.