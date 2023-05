¿Eres una buena ex novia? Estas señales lo revelan

Cuando terminas una relación, existen dos caminos: que seas todo un tormento para tu ex pareja o que seas la mejor ex novia que ha tenido. ¿Tú qué tipo de chica eres?

Concluir una relación nunca será sencillo; se trata de un largo proceso de duelo en el que tendrás que aceptar que esa persona con la que compartiste amor, experiencias, aprendizaje y sueños se ha ido para no volver. Así estés consciente que es lo mejor para ti o para ambos, su ausencia dolerá y deberás afrontarlo. Sin embargo, una vez que ha llegado la calma después de la tormenta, es probable que te hayas hecho preguntas como: “¿pensará que soy una buena ex novia? o “¿qué les contará a los demás sobre mí?

Concluir una relación nunca será sencillo Foto: Getty Images

Claro, ya no existe el medio ni la oportunidad para preguntarle directamente, pero eso no significa que no tengas manera de saberlo. ¡Toma nota de las siguientes señales!

Formas de saber que eres una ex novia

El tiempo lo cura todo

En lugar de aferrarte a espiarlo por redes sociales o a hablar mal de él con tus amigos y conocidos, has optado por dejar la relación en el pasado y a abstenerte de seguir en contacto directo. Es perfectamente normal y sano que (cuando menos por algún tiempo) lo elimines de tus redes sociales o evites situaciones que los lleven a estar en el mismo lugar.

El tiempo lo cura todo Foto: Getty Images

Los límites importan

¿Ha pasado el tiempo y consideran que están listos para ser amigos? Una buena ex novia traza muy bien los límites de su amistad para evitar comportamientos de una relación amorosa. Además, son lo suficientemente maduras para entender si les es imposible ver a ese ex como amigo.

Los límites importan Foto: Getty Images

Le deseas lo mejor

Independientemente de los que los llevó a terminar, una buena ex novia entiende que esa persona fue importante en algún punto de su vida, por lo que se merece ser feliz con o sin ti. Le deseas el bien y esperas que todas sus metas se cumplan, sin importar que no estarás ahí para verlas realizadas.

Le deseas lo mejor Foto: Getty Images

Respetas las nuevas relaciones

¿Te acabas de enterar que tu ex ya está en una nueva relación? Puede que no haya pasado el suficiente tiempo para que ya no te importe, sin embargo, una buena ex no interferirá y mucho menos buscará sabotear este noviazgo. Esto no significa que debas aplaudir o festejar esta relación, simplemente aceptas que tu ex ha avanzado.

Cero mentiras

Una buena ex novia bajo ninguna circunstancia miente para crear una imagen falsa de su vida o estado emocional; no ocultas si ya sales con alguien más ni inventas enfermedades o situaciones para tener su atención. Por el contrario, si por alguna razón entras en comunicación con él debes ser clara, directa y honesta.

Formas de saber que tan buena ex novia eres Foto: Getty Images

Ahora ya conoces algunas que indican que eres una buena ex; si te diste cuenta que te cuesta replicar estos comportamientos, entonces quizá no hayas superado esa relación y debes intentar hacer cosas diferentes para ponerle punto final a todo lo que sientes.