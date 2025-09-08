Suscríbete
Wellness

¿Sabías que el daño solar en la infancia puede multiplicar el riesgo de problemas en la piel en la vida

September 08, 2025 • 
Cosmopolitan
el-dano-solar-en-la-infancia-multiplica-el-riesgo-de-problemas-en-la-piel-isdin-proteccion-piel.png

Sabemos que puede sonar alarmante, pero es algo muy real, para que no pierdas la paz, te presentamos la última innovación de ISDIN en el cuidado y protección de la piel de los niños. Casa ISDIN en Artz Pedregal fue el escenario perfecto para presentar el nuevo Stick Pediatrics, un protector solar en barra, especialmente formulado para la piel sensible de los niños. El evento, que reunió a mamás, influencers y amantes del cuidado dermatológico, giró en torno a una misión muy clara: proteger la piel de los más pequeños con innovación, ciencia y practicidad.

dano-solar-en-la-infancia-multiplica-el-riesgo-de-problemas-en-la-piel-isdin-proteccion-piel.png
dano-solar-en-infancia-multiplica-el-riesgo-de-problemas-en-la-piel-isdin-proteccion-piel.png

Durante el evento, los asistentes disfrutaron de un delicioso desayuno, mientras participaban en una enriquecedora plática con la Dra. Yuvisela Méndez, quien habló de la importancia de la fotoprotección desde los primeros meses de vida. Porque sí: el cuidado solar no empieza en la adolescencia, sino desde que nacemos.

Al final de la charla, los invitados recibieron un kit de regalo con productos diseñados para seguir cuidando la piel de sus hijos en casa, reforzando el compromiso de ISDIN con la salud cutánea familiar.

el-dano-solar-en-la-infancia-multiplica-el-riesgo-de-problemas-en-la-piel-isdin-proteccion-piel-1.png

El protagonista del día fue sin duda el nuevo Stick Pediatrics, un protector solar hands-free en formato barra, ideal para zonas específicas como rostro, orejas o nuca, y perfecto para re aplicar en cualquier momento del día (sin ensuciarse las manos).

el-dano-solar-en-la-infancia-multiplica-el-riesgo-de-problemas-en-la-piel-isdin-proteccion-piel-3.png

Está formulado para bebés a partir de 6 meses, es apto para piel atópica y sensible, y ofrece una protección de amplio espectro:

  • SPF 50 UVB/UVA PA++++ y HE-VL
  • Muy resistente al agua y al sudor
  • Fácil de aplicar y de llevar a todas partes

Como siempre, ISDIN va más allá de la protección solar. Este innovador stick incluye activos pensados para nutrir, calmar y fortalecer la piel infantil:

  • Contiene extracto de colza para hidratar y reforzar la barrera de la piel
  • Manteca de karité y aceite de argán que nutren y calman,
  • Vitamina E con acción antioxidante y defensa frente a la luz azul.

Su combinación de ingredientes lo hace muy resistente al agua y al sudor, ideal para la piel sensible de los niños expuesta al sol.

el-dano-solar-en-la-infancia-multiplica-el-riesgo-de-problemas-en-la-piel-isdin-proteccion-piel-4.png

Con este lanzamiento, ISDIN vuelve a posicionarse como uno de los líderes en innovación dermatológica, ofreciendo una solución práctica y segura para que los papás puedan proteger a sus hijos de forma eficaz, incluso en los días más activos bajo el sol.

Porque la piel también tiene memoria, y cuidarla desde pequeños es el primer paso para una vida saludable.

el-dano-solar-en-la-infancia-multiplica-el-riesgo-de-problemas-en-la-piel-isdin-proteccion-piel-5.png
Sigue leyendo...
Glazed-donut-nails.jpg
Moda y Belleza
Glazed donut nails: 3 formas de llevar esta tendencia de uñas brillante
Encuentra el diseño de uñas bonito y sencillo, perfecto para ti, con estas opciones en tendencia
July 31, 2025
 · 
María Dávalos
Diseños-de-uñas-en-tendencia-entre-las-celebridades.jpg
Moda y Belleza
4 Diseños de uñas en tendencia entre las celebridades
Si estás buscando renovar tu manicure y quieres algo en tendencia para verano y aprobado por las celebridades más top, llegaste al lugar indicado
July 30, 2025
 · 
María Dávalos
tonos-de-manicure-que-rejuvenecen-y-estilizan-tus-manos.jpg
Moda y Belleza
7 tonos de manicure que rejuvenecen y estilizan tus manos en 2025
¿Buscas un tono de uñas que te haga ver más fresca y estilizada? Estos 7 colores de manicure son ideales para rejuvenecer tus manos y alargar visualmente tus dedos
July 29, 2025
 · 
María Dávalos

Cosmopolitan
Te sugerimos
abdomen tonificado
Fitness
10 ejercicios para un abdomen tonificado que sí funcionan
June 03, 2025
 · 
María Dávalos
cómo curar un corazón roto
Wellness
Estas son las seis fases de una ruptura sentimental, según la psicología
August 22, 2024
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Amor propio
Wellness
¿Una Media Naranja o una Completa Tú? Cómo Conquistar el Amor Propio a Través del Fitness y el Bienestar
January 13, 2025
 · 
Fernando Martire
Remedios-caseros-para-quemaduras-por-el-sol.jpg
Wellness
Los mejores remedios caseros para quemaduras de sol
August 12, 2025
 · 
María Dávalos