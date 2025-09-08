¿Sabías que el daño solar en la infancia puede multiplicar el riesgo de problemas en la piel en la vida

Sabemos que puede sonar alarmante, pero es algo muy real, para que no pierdas la paz, te presentamos la última innovación de ISDIN en el cuidado y protección de la piel de los niños. Casa ISDIN en Artz Pedregal fue el escenario perfecto para presentar el nuevo Stick Pediatrics, un protector solar en barra, especialmente formulado para la piel sensible de los niños. El evento, que reunió a mamás, influencers y amantes del cuidado dermatológico, giró en torno a una misión muy clara: proteger la piel de los más pequeños con innovación, ciencia y practicidad.

Durante el evento, los asistentes disfrutaron de un delicioso desayuno, mientras participaban en una enriquecedora plática con la Dra. Yuvisela Méndez, quien habló de la importancia de la fotoprotección desde los primeros meses de vida. Porque sí: el cuidado solar no empieza en la adolescencia, sino desde que nacemos.

Al final de la charla, los invitados recibieron un kit de regalo con productos diseñados para seguir cuidando la piel de sus hijos en casa, reforzando el compromiso de ISDIN con la salud cutánea familiar.

El protagonista del día fue sin duda el nuevo Stick Pediatrics, un protector solar hands-free en formato barra, ideal para zonas específicas como rostro, orejas o nuca, y perfecto para re aplicar en cualquier momento del día (sin ensuciarse las manos).

Está formulado para bebés a partir de 6 meses, es apto para piel atópica y sensible, y ofrece una protección de amplio espectro:

SPF 50 UVB/UVA PA++++ y HE-VL

Muy resistente al agua y al sudor

Fácil de aplicar y de llevar a todas partes

Como siempre, ISDIN va más allá de la protección solar. Este innovador stick incluye activos pensados para nutrir, calmar y fortalecer la piel infantil:

Contiene extracto de colza para hidratar y reforzar la barrera de la piel

Manteca de karité y aceite de argán que nutren y calman,

Vitamina E con acción antioxidante y defensa frente a la luz azul.

Su combinación de ingredientes lo hace muy resistente al agua y al sudor, ideal para la piel sensible de los niños expuesta al sol.

Con este lanzamiento, ISDIN vuelve a posicionarse como uno de los líderes en innovación dermatológica, ofreciendo una solución práctica y segura para que los papás puedan proteger a sus hijos de forma eficaz, incluso en los días más activos bajo el sol.

Porque la piel también tiene memoria, y cuidarla desde pequeños es el primer paso para una vida saludable.