El botiquín del alma: 4 libros de salud mental ideales para principiantes

Sumergirse en temas de psicología puede ser intimidante, pero la lectura es una de las herramientas más poderosas para entender qué pasa dentro de nosotros. Si quieres empezar a cuidar tu mente pero no sabes por dónde abrir la primera página, estos cuatro libros son la puerta de entrada perfecta: profundos, bonitos y, sobre todo, fáciles de digerir.

1. El sutil arte de que casi todo te importe un carajo

Autor: Mark Manson

¿De qué trata? A diferencia de los libros de autoayuda tradicionales que te piden ser “positivo” todo el tiempo, Manson nos enseña que la clave de la felicidad no es evitar los problemas, sino elegir qué problemas estamos dispuestos a tener. Es una guía cruda y honesta sobre cómo priorizar lo que realmente importa.

A diferencia de los libros de autoayuda tradicionales que te piden ser “positivo” todo el tiempo, Manson nos enseña que la clave de la felicidad no es evitar los problemas, sino elegir qué problemas estamos dispuestos a tener. Es una guía cruda y honesta sobre cómo priorizar lo que realmente importa. ¿Por qué leerlo? Es perfecto si sientes que te estresas por cosas pequeñas o si la presión social por ser “perfecto” te agota. Su lenguaje es divertido, directo y cero pretencioso.

Es perfecto si sientes que te estresas por cosas pequeñas o si la presión social por ser “perfecto” te agota. Su lenguaje es divertido, directo y cero pretencioso. Cita para reflexionar: “No somos responsables de lo que nos sucede, pero sí somos responsables de cómo reaccionamos ante lo que nos sucede”.

2. El niño, el topo, el zorro y el caballo

Autor: Charlie Mackesy

¿De qué trata? Es un libro ilustrado que narra la conversación entre cuatro amigos improbables. A través de frases cortas y dibujos hechos a mano, exploran temas como la vulnerabilidad, la amabilidad, la esperanza y el valor de pedir ayuda.

Es un libro ilustrado que narra la conversación entre cuatro amigos improbables. A través de frases cortas y dibujos hechos a mano, exploran temas como la vulnerabilidad, la amabilidad, la esperanza y el valor de pedir ayuda. ¿Por qué leerlo? Se lee en 20 minutos, pero sus lecciones duran toda la vida. Es ideal para esos días en los que te sientes abrumado y necesitas un recordatorio visual de que no tienes que ser fuerte todo el tiempo.

Se lee en 20 minutos, pero sus lecciones duran toda la vida. Es ideal para esos días en los que te sientes abrumado y necesitas un recordatorio visual de que no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Cita para reflexionar: “—¿Cuál es la cosa más valiente que has dicho nunca? —preguntó el niño. —Ayuda —respondió el caballo”.

3. Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Autora: Marian Rojas Estapé

¿De qué trata? La Dra. Marian Rojas explica de forma muy sencilla cómo funciona nuestro cerebro (y hormonas como el cortisol) ante el estrés. Nos enseña que nuestra actitud y cómo interpretamos la realidad influyen directamente en nuestra salud física y mental.

La Dra. Marian Rojas explica de forma muy sencilla cómo funciona nuestro cerebro (y hormonas como el cortisol) ante el estrés. Nos enseña que nuestra actitud y cómo interpretamos la realidad influyen directamente en nuestra salud física y mental. ¿Por qué leerlo? Es el puente perfecto entre la ciencia y la emoción. Aprenderás por qué te sientes ansioso y cómo “entrenar” a tu mente para enfocarse en lo positivo sin caer en el optimismo ciego.

Es el puente perfecto entre la ciencia y la emoción. Aprenderás por qué te sientes ansioso y cómo “entrenar” a tu mente para enfocarse en lo positivo sin caer en el optimismo ciego. Cita para reflexionar: “La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa”.

4. Gente que suma

Autora: Marian Rojas Estapé (o también puedes optar por Encuentra tu persona vitamina)

¿De qué trata? Este libro se enfoca en nuestras relaciones. Explica por qué hay personas que nos agotan emocionalmente y por qué otras nos sanan. Trata sobre la oxitocina, el apego y la importancia de rodearnos de conexiones saludables.

Este libro se enfoca en nuestras relaciones. Explica por qué hay personas que nos agotan emocionalmente y por qué otras nos sanan. Trata sobre la oxitocina, el apego y la importancia de rodearnos de conexiones saludables. ¿Por qué leerlo? La salud mental no solo depende de uno mismo, sino del entorno. Este libro te dará herramientas prácticas para identificar relaciones tóxicas y fortalecer los vínculos que te dan paz.

La salud mental no solo depende de uno mismo, sino del entorno. Este libro te dará herramientas prácticas para identificar relaciones tóxicas y fortalecer los vínculos que te dan paz. Cita para reflexionar: “Hay personas que tienen la capacidad de aliviar nuestro estrés solo con su presencia”.

Reflexión Final: Leer para Sanar