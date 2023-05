Cómo sanar la relación con tu mamá a través de 5 sencillas acciones

Tener una relación sana con tus padres es muy importante para poder encontrar paz; si tú deseas tranquilidad en el alma, ¡aquí te decimos cómo sanar la relación con mamá!

Muchas mujeres tienen una relación difícil con su mamá, ya que no se han permitido perdonar y soltar cosas del pasado que las atormentan hasta el presente. Si tú llevas mucho tiempo viviendo esta situación, ¡calma! Es momento de sanar esas heridas que tienes abiertas, solo sigue los puntos que vas a leer a continuación.

Formas de sanar la relación con tu mamá

Analiza su historia

Antes de juzgar, intenta hacer una inspección en el pasado de tu madre para saber cómo fue su vida antes de ti; utiliza tu poder femenino e intenta entenderla desde tu posición de mujer y no de hija. Al principio no es una tarea fácil, pero después te costará menos trabajo.

Analiza su historia Foto: Getty Images

Nadie nace sabiendo ser mamá

¡Los bebés no vienen con ningún manual!, por eso, cada mamá ejerce un tipo de crianza diferente y es muy común que muchas madres solo repitan los patrones que se han dado en su familia sin cuestionarse si realmente son sanos o no, por ejemplo: en el pasado, los golpes eran parte de la vida de varios niños, ahora, ya se sabe que no es necesario un correctivo para que un menor tenga un aprendizaje.

Nadie nace sabiendo ser mamá Foto: Getty Images

Agradece

Cuando trasformas los sentimientos malos en agradecimiento, todo se vuelve más fácil. Intenta hacer una lista de cosas positivas que encuentres en tu madre; todos los seres humanos tenemos virtudes y defectos, solo necesitas visualizar correctamente el ángulo que le quieres dar.

Agradece Foto: Getty Images

Identifica lo que te duele

Para poder sanar, primero es indispensable que logres ponerle nombre a las cosas que te lastimaron, después, comenzarás a encontrar muchos “porqués”. ¡No tengas prisa, hay personas a las que les toma años poder desarrollar este punto!

Identifica lo que te duele Foto: Getty Images

Expresa tus emociones

Una vez que ya sabes los motivos por los que tu relación con tu mamá se ve afectada, es momento de una confrontación; habla con ella para comunicarle tus sentimientos y que puedan caminar juntas hacia el perdón.

Maneras de sanar la relación con tu mamá Foto: Getty Images

Recuerda que tu bienestar es tu responsabilidad, si guardas rencores en el corazón, la vida cada vez se te hará más pesada ¡aligera la carga y permítete tener una mejor relación con tu madre!