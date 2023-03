Las 14 reglas para hacer un buen decreto

¿Tienes un decreto en mente que quieres transformar en realidad? Pon en práctica estas reglas y empieza a vivir lo que deseas

Has escuchado sobre la manifestación, puede ser que la hayas intentado aplicar y, quizá, eres de quienes dice que no funciona; o te pierdes en el proceso porque solo pones un imán en el refri con una frase mágica, pero no eres realmente consciente de cómo funciona. Bueno, en Cosmo nos pusimos en con- tacto con Jana Campos, fundadora de Decreta, quien busca reconectarte con tu poder de creación, sanación y manifestación, con ayuda de las herramientas de nuestra madre Tierra. Por Andrea Sierra

¿Qué es un decreto?

“Recuerda que antes el decreto solo lo usaban el papa y los reyes, y era algo inapelable. El tema de decretar es como una sentencia, una orden al universo, a tu vida, de que algo va a suceder y no hay otra”, me explica Jana y le pregunto: ¿Por qué decretamos y no funciona? “Es porque, muy en el fondo, crees que hay otra opción, que puede ocurrir otra cosa. En el mundo espiritual, un decreto es una orden al universo para tu futuro, tu presente y tu realidad.”

“DECRETAR ES SENTIR QUE YA TIENES LO QUE BUSCAS, CON LA ABSOLUTA CERTEZA DE QUE VA A PASAR Y ES PARA TU MÁS GRANDE BIEN SUPERIOR”.—Jana Campos, fundadora de Decreta

Las reglas del buen decreto

(Todas vienen con luz y amor para tu bien superior) 1. Saber qué quieres y que mereces lo que deseas. 2. Saber que la magia está contigo; el poder de conexión lo tienes tú. Si no haces ese trabajo, lo demás no funciona. 3. Hay un equilibrio entre lo que quieres y el dejarlo fluir con la fe de que será concedido; de hecho, sentir que ya se concedió. 4. Nunca ver con ego tu decreto, sino con confianza y amor. 5. Confiar en tus talentos y conectar desde el corazón con lo que deseas. 6. Nunca buscar hacerle mal a nadie.

7. Tener fe de que sucederá; no hay certeza de en qué momento, pero sabes que llegará, porque tus acciones están yendo a ese lugar, porque hay congruencia y confianza en ti. 8. Ponerte metas más espirituales, porque cuando son materiales y algo cambia tu valor se cuestiona. 9. Trabajar para lograr el merecimiento, ya sea con oraciones, terapia, meditación, relajación, aprender a respirar; crecer en paz, en amor y en luz, decretar desde estos lugares es mucho más efectivo. 10. Revisar lo que genera tu mente, con qué conectas y con quiénes. Obsérvate todo el tiempo: estás feliz, triste, con quién vibras... esto resuena en tus emociones, por tanto, en tus pensamientos. 11. Ver tus emociones como un río, trata de no quedarte en ellas y ahogarte. ¿Estás enojad@ porque alguien se te metió en el tráfico? Deja que fluya sin que te arrastre, el primer paso es tener consciencia. 12. Conectar con la Madre Tierra y los rituales; somos parte de la naturaleza, tenemos geometría sagrada y compartimos esa conexión con los animales, plantas, etc. Usa estas herramientas a tu favor para potenciar lo que quieres manifestar con su energía, desde las lunas, cuarzos, velas, planetas, el océano, los puntos cardinales, el agua... 13. Decretar es un ejercicio, entre más practiques en cosas chiquititas más podrás aplicarlo en cosas grandes y trascendentales (desde encontrar estacionamiento hasta al amor de tu vida). 14. Los decretos, casi todos, siempre están todos en positivo, en amor.

FRASES MÁGICAS PARA APLICAR AL FINAL DE TU DECRETO:

“Hecho está”. ·

“Así sea”.

·“Yo soy”.

Di cada una tres veces.