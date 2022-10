CosmoFit: Cómo utilizar las fases de la luna para potencializar el poder de la atracción

Te contamos todo lo que se vivió en el taller Decreta que se llevó a cabo en la tercera edición del #CosmoFit

Dicen que estamos mágicamente conectados con el cosmos, que todo lo que deseamos lo escucha el universo, y si lo pedimos con suficiente fuerza y fe, este termina manifestándolo en nuestra vida de una forma u otra. Esto es lo que nos enseñó el taller Decreta en la tercera edición del #CosmoFit, además de cómo usar las herramientas de la naturaleza para manifestar lo que queremos, como las fases de la luna.

Te puede interesar: #CosmoFit Errores comunes que cometemos después de hacer ejercicio

Cómo utilizar las fases de la luna para potencializar el poder de la atracción

Luna nueva (no visible)

Son los dos o tres días que la luna no es visible en el cielo; normalmente en el calendario es un punto negro y dura un día antes y un día después. Es buen tiempo para deshacernos de cosas que ya no quieras en tu vida, contemplar lo que ya has logrado y lo que quieras alcanzar en el futuro. Es el ciclo por excelencia para encontrar tiempo para ti.

Te recomendamos leer: #CosmoFit: rutina para eliminar tu ‘muffin top’

Luna nueva (la primera luz plateada)

Esta fase promueve los nuevos inicios, nuevos esfuerzos, nuevas relaciones personales; es tiempo de hacer cambios positivos, buscar nuevas oportunidades laborales y plantar las semillas de nuevas ideas que cosecharás después.

Luna creciente

Es buen tiempo para enfocarse en incrementar cosas para ti y por ti; dinero, relaciones personales, embarazos, incrementar comunicación en el trabajo o placer y lidiar con temas legales si quieres ganancias financieras. Esta fase promueve también la sanación.

También lee: Baño de luna llena: cómo hacerlo y cuáles son sus beneficios

Luna llena

Es la fase más poderosa. Es momento de plenitud, actividad, incrementar tu habilidad psíquica, perfeccionar ideas, celebraciones y renovar compromisos con personas o proyectos y para decretar lo que quieras.

Luna menguante

La luna decrece de tamaño; es momento de soltar, de calmarse, de liberar y de terminar. Buen tiempo para comenzar dietas, romper con malos hábitos, terminar relaciones o lidiar con temas legales.

Te puede interesar: Eclipses lunares y solares del 2022

Información de @decretamx