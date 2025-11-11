Suscríbete
5 formas creativas y originales de celebrar el Día del soltero y la soltera

El Día del soltero y la soltera se celebra en todo el mundo como una oda al amor propio, estas ideas te inspirarán a vivirlo sin drama, sin pareja y con mucho estilo

November 11, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Durante décadas, el calendario ha reservado el 14 de febrero para los enamorados, pero, ¿qué pasa con quienes prefieren celebrar su libertad, su crecimiento y su individualidad? El Día del soltero y la Soltera, también conocido como Singles’ Day, responde precisamente a esa pregunta. Lo que comenzó en China como una fecha de rebeldía universitaria se convirtió en una celebración global que reivindica el amor propio y, de paso, el poder de disfrutar la vida sin pareja.

El origen del Día del soltero y la soltera se remonta a 1993, en la Universidad de Nankín. Cuatro estudiantes, cansados de la presión social por tener pareja, decidieron crear una fecha para celebrar su soltería. Eligieron el 11 de noviembre (11/11) porque el número uno simboliza la individualidad. Lo que empezó como una broma entre amigos terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural. Años más tarde, el gigante Alibaba lo adoptó como un evento comercial, transformándolo en el día de compras más grande del mundo, incluso por encima del Black Friday.
Más allá del consumismo, esta fecha tiene un sentido más profundo: reivindicar la independencia emocional y el amor propio como formas válidas de plenitud. Y si este año decides celebrarlo, aquí tienes cinco maneras creativas de hacerlo sin que te falte el toque de glam.

El 11 de noviembre (11/11) es el día del soltero y la soltera porque el número uno simboliza la individualidad

Date el gusto de un autoregalo

El Día del soltero y la soltera es la excusa perfecta para consentirte con algo que llevas tiempo deseando: un perfume, un masaje, una cena elegante o incluso unas vacaciones. La idea no es gastar por impulso, sino recordarte que mereces lo que das a los demás.

Haz una lista de tus logros personales

En lugar de pensar en lo que te falta, escribe todo lo que has conseguido por ti misma: proyectos, aprendizajes, vínculos sanos. Este ejercicio es una manera de valorar tu evolución emocional y profesional.

Organiza una noche de solteras

Convoca a tus amigas solteras para una cena temática o una tarde de karaoke. La intención no es burlarse del amor, sino celebrar las etapas en las que una elige priorizarse.

Dedica el día al autocuidado

Apaga el teléfono, desconéctate de redes y dedícale tiempo a tu bienestar físico y mental. Una sesión de yoga, una lectura ligera o simplemente dormir hasta tarde pueden ser el mejor ritual.

Crea un nuevo ritual anual

Cada 11 de noviembre, elige una actividad que simbolice libertad: empezar un nuevo hobby, escribir tus propósitos, o hacer algo que siempre posponías. Que el Día del soltero y la soltera se convierta en una tradición de reconexión contigo.

El día del soltero y la soltera es perfecto para reivindicar la independencia emocional y el amor propio como formas válidas de plenitud

Hoy, estar soltera no es sinónimo de soledad, sino de autonomía. El Día del soltero y la soltera no se trata de rechazar el amor, sino de recordarte que también puedes celebrarte sin depender de él. Porque amarte bien es, al final, la relación más duradera que tendrás en la vida.

