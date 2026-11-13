¿Por qué dicen que los anillos de promesa dan mala suerte? Mitos y verdades sobre su significado

Los anillos de promesa son una de las joyas más bonitas, pues suelen representar amor, compromiso y la intención de construir un futuro en pareja; sin embargo, también hay ciertos misterios a su alrededor, pues hay quienes aseguran que puede traer mala suerte a la relación.

De acuerdo con algunas creencias, los anillos de promesa pueden causar discusiones entre la pareja, retrasar una boda o incluso hacer que la relación llegue a su final, ¿pero qué hay de cierto en estas teorías y supersticiones y qué tan ciertas son?

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¿Por qué se dice que los anillos de promesa traen mala suerte?

Una de las supersticiones señala que regalar un anillo de promesa antes de que la pareja esté preparada para asumir ese compromiso puede generar conflictos, especialmente si existen expectativas diferentes sobre el futuro de la relación.

Hay quienes también aseguran que utilizar un anillo de promesa durante mucho tiempo, puede impedir que la relación avance hacia el matrimonio, y algunas otras versiones también advierten que regalarlo y terminar después, puede dar mala suerte para comenzar nuevos romances.

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Mitos y verdades sobre los anillos de promesa

Estas son algunas de las interpretaciones culturales y supersticiones sobre los anillos de promesa, que varían de una persona a otra, pero que no necesariamente son ciertos.

Los anillos de promesa causan rupturas o retrasan el matrimonio

El fin de una relación depende de factores como la comunicación, la confianza, los acuerdos y la compatibilidad, y no de un anillo; sin embargo, entregarlo puede causar expectativas sobre un futuro juntos y eso puede causar presión en la relación si no están listos para ese paso.

Representa compromiso por no una boda

A diferencia de los anillos de compromiso, los anillos de promesa no implican necesariamente una futura propuesta matrimonial. Pueden simbolizar fidelidad, exclusividad, amor, lealtad o la intención de permanecer juntos.

Su significado depende de los acuerdos de pareja

Aunque tradicionalmente se relacionan con una promesa de amor y fidelidad, no todas las personas les atribuyen el mismo valor. Para algunas representan un compromiso a largo plazo; para otras, son un símbolo de una etapa especial de la relación.

Más allá de las supersticiones, recibir un anillo de promesa suele ser un gesto que expresa la intención de cuidar y fortalecer una relación, aunque no necesariamente significa que habrá una boda, sino que existe un acuerdo sentimental que ambas personas consideran importante.