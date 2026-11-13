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Anillo de promesa

¿Por qué se dice que los anillos de promesa traen mala suerte?
Relaciones
¿Por qué dicen que los anillos de promesa dan mala suerte? Mitos y verdades sobre su significado
Algunas creencias aseguran que usar un anillo de promesa puede atraer mala suerte a la relación, retrasar una boda o incluso anunciar una ruptura.
Noviembre 13, 2026
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Melisa Velázquez