Presta atención a estas posibles señales que enviará The Weeknd a Bella Hadid en el Foro Sol

The Weeknd se presentará este fin de semana en el Foro Sol de la Ciudad de México y los fanáticos creen que continuará haciendo referencias a su ex, Bella Hadid

Este viernes 29 de septiembre y el sábado 30 de septiembre del 2023, The Weeknd ofrecerá conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México. Tal y como lo vimos durante su presentación en Monterrey, la producción de la escenografía será espectacular; con edificios futuristas, una estatua del robot y más, se dice que The Weeknd ha estado enviando algunas señales a su exnovia, Bella Hadid. Si asistirás a uno de sus conciertos en CDMX, entonces pon atención a las referencias que hará el cantante sobre uno de sus más grandes ex amores.

Presta atención a las posibles señales que enviará The Weeknd a Bella Hadid en su concierto

Recordemos que The Weeknd y Bella Hadid comenzaron una relación intermitente en el 2015, la cual tuvo su final definitivo en el 2020, después de darse una última oportunidad: “Discuten mucho y no pasan tiempo de calidad juntos”, dijeron algunas fuentes sobre su ruptura.

Por lo mismo, los fanáticos creen que el cantante aún recuerda a la modelo con mucho cariño e incluso señalan haber descubierto algunas referencias que hizo el artista a su ex en pleno concierto.

Resulta que Abel habría incluido en su escenografía algunas fotografías que tiene Bella Hadid en su feed de Instagram. Dichas imágenes son de hace algunos años y parecen haber sido recreadas en la gira del intérprete de Save Your Tears.

Eclipse lunar

En el 2022, la modelo compartió en Instagram una fotografía del eclipse lunar: “Eclipse lunar de luna de sangre y súper flor…..”Lo único que sentí profundamente que debía hacer es orar, larga y intensamente. Rezo para que con la llegada de este eclipse de luna de sangre podamos ver claramente lo que debemos dejar ir. Espero que el final de este eclipse nos acerque al fin de la guerra, al fin del dolor, los celos, el miedo, la codicia, el caos, la agitación y los poderes que nos engañan unos contra otros y que nos acerquen para siempre a las fuerzas que distraernos, perturbarnos y dividirnos espiritualmente”, escribió.

Por su parte, The Weeknd incluyó también un eclipse lunar durante su concierto, lo cual los fanáticos tomaron como una evidente señal para Bella Hadid.

Escultura robótica

En mayo de 2019, Bella Hadid compartió la siguiente publicación: “Yo por @hajimesorayamaofficial!! Para el proyecto @amagazinecurateby con @mrkimjones ¡¡¡Hajime!!! Soy una gran admiradora de tu arte y no puedo agradecerte lo suficiente por siquiera imaginarme como parte de esta visión. Eres una leyenda.!! Definitivamente he soñado con este momento y es 100% lo más genial y especial que me ha pasado”.

Abel también incluyó en su escenografía la figura robótica de una mujer delante de una luna con tonos rojizos, haciendo una evidente referencia a las fotografías de Hadid.

