Muere Kaylee Hottle, la joven actriz de Godzilla vs. Kong, a los 18 años

La industria del entretenimiento está de luto hoy. Kaylee Hottle, la joven actriz que conquistó al público con su interpretación de Jia en las películas Godzilla vs. Kong y Godzilla x Kong: The New Empire, falleció a los 18 años luego de sufrir un accidente automovilístico en Maryland.

Lo que se sabe del accidente

La noticia fue confirmada por su padre Joshua Hottle, quien compartió una transmisión en vivo de casi 23 minutos en Facebook, realizada en Lengua de Señas Americana, donde relató que su hija perdió la vida en un accidente. En la publicación escribió una frase que reflejaba el momento que atravesaba: “Estoy tomando un vuelo que nunca hubiera querido tomar.” Aunque los servicios de emergencia lograron rescatar a la joven con vida del vehículo siniestrado, Kaylee sufrió un paro cardíaco durante el traslado al hospital y no logró sobrevivir.

Quién era Kaylee Hottle

Kaylee nació en 2007 y pertenecía a una familia con varias generaciones de personas sordas. Desde pequeña aprendió Lengua de Señas Americana y comenzó a participar en campañas relacionadas con la inclusión de la comunidad sorda. Su debut en el cine llegó en 2021 cuando fue elegida para interpretar a Jia en Godzilla vs. Kong, personaje que mantenía un vínculo especial con Kong y se comunicaba mediante lengua de señas, una característica que aportó mayor representación para las personas con discapacidad auditiva.

Su legado en la comunidad sorda

En 2024 regresó al papel en Godzilla x Kong: The New Empire, por la que recibió una nominación a los Saturn Awards en la categoría de Mejor Actor o Actriz Joven. En una entrevista previa al estreno habló sobre lo que significaba ver a su personaje en la pantalla grande: “Jia es una persona sorda en este mundo, y es increíble verla ahí. Espero que las personas sordas la vean y piensen lo mismo que yo: que es tan increíble como creo que es.”

El dolor de su escuela y su comunidad

La Texas School for the Deaf, donde Kaylee cursaba su último año, expresó su dolor en un comunicado: “Con profunda tristeza compartimos la desgarradora noticia de que una de nuestras alumnas de último año, Kaylee Hottle, falleció trágicamente en un accidente automovilístico en Frederick, Maryland. Nuestros corazones están con la familia, los amigos y los compañeros de clase de Kaylee.”

Tenía 18 años, una nominación a los Saturn Awards en su historial y una carrera que apenas estaba empezando. El mundo del cine y la comunidad sorda internacional despiden hoy a una de las voces más importantes que había encontrado en los últimos años.