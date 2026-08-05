La colección de LEGO de Olivia Rodrigo esconde una pista de su próximo álbum

La cantante participó activamente en el

proceso creativo para asegurarse de que cada pieza reflejara su personalidad, sus recuerdos y hasta algunos secretos que solo sus fans más fieles entenderán.

Durante la presentación de la colección en Los Ángeles hablamos con Amy Corbett, Senior Design Manager de LEGO, y Caroline Larsen, diseñadora de los sets, quienes nos revelaron cómo nació una de las colaboraciones más personales que ha realizado la marca.

Uno de los detalles más curiosos es una hamburguesa escondida dentro del backstage de uno de los sets. Amy nos contó que fue una idea de la propia Olivia, quien les explicó que después de cada concierto importante siempre celebra comiendo una hamburguesa. Para ella era un detalle tan representativo que quería verlo reflejado en la colección.

Pero ese no fue el único guiño personal. Mientras LEGO desarrollaba los modelos, Olivia estaba escribiendo Honeybee, una canción de su próximo álbum. Fue entonces cuando pidió incluir una abeja escondida dentro de uno de los sets, convirtiéndola en una pequeña pista para quienes conocen bien su universo.

“Cada fan tendrá un Easter egg favorito” , nos dijo Amy Corbett, y basta conocer la colección para entender por qué. Hay referencias a sus canciones, objetos inspirados en sus conciertos y pequeños detalles que solo aparecen durante la construcción.

Caroline Larsen nos contó que, por ejemplo, en el set Secret Storage hay una abeja y una catarina escondidas entre las piezas. Lo curioso es que, una vez terminado el modelo,

ambos elementos quedan ocultos para siempre. Solo quien armó el set sabrá que siguen ahí. Además, la catarina fue incluida porque Olivia la considera un amuleto de la suerte.

Convertir el universo de Olivia Rodrigo en cinco sets diferentes también representó un reto para el equipo de LEGO. Amy explicó que el objetivo era que todos se sintieran parte de una misma colección sin perder su propia personalidad. Para lograrlo incluso desarrollaron un nuevo tono de morado que debutó con este lanzamiento y que ayuda a reforzar la identidad visual de la artista.

Otro de los desafíos fue crear una minifigura que realmente se pareciera a Olivia. Caroline reveló que diseñaron una pieza completamente nueva para su cabello porque querían representar su característico look con la mayor fidelidad posible. El escenario de la luna, inspirado en uno de los momentos más icónicos de sus conciertos, también requirió nuevas piezas para crear el efecto de estrellas flotando alrededor de la cantante.

Aunque muchos podrían pensar que se trata de una colección únicamente para coleccionistas, las diseñadoras aseguran que la intención fue encontrar un equilibrio entre exhibición y juego. Los sets fueron pensados para lucir increíbles en cualquier habitación, pero sin perder la esencia divertida de LEGO.

Por eso incluyen compartimentos secretos,elementos móviles y pequeños detalles que invitan a seguir explorando después de terminarlos.

Algo que también nos sorprendió fue descubrir que los fans tuvieron un papel importante durante el desarrollo. Amy y Caroline nos contaron que mostraron bocetos y prototipos a seguidores de Olivia desde las primeras etapas del proyecto para entender qué referenciasesperaban encontrar. Gracias a ese intercambio surgieron algunos de los elementos más representativos de la colección, como la luna inspirada en sus conciertos o la incorporación de referencias al videoclip de good 4 u, sugeridas por el equipo de la cantante.

Durante el evento también hablamos con algunas de las primeras fans en conocer la colección. Annabella nos contó que Olivia ha sido una parte importante de su vida porque

gracias a ella encontró una comunidad donde hizo grandes amistades. Victoria aseguró que

admira a la cantante no solo por su música, sino también por la forma en que utiliza su voz para hablar de temas importantes. Mientras tanto, Melanie destacó que las letras de Olivia logran conectar con toda una generación, razón por la que estaba especialmente emocionada por descubrir el bouquet de flores inspirado en la artista.

Después de conocer el trabajo detrás de cada pieza, queda claro que esta colaboración va mucho más allá de lanzar nuevos sets. La colección reúne recuerdos personales, referencias musicales y momentos que han marcado la carrera de Olivia Rodrigo, convirtiendo cada modelo en una experiencia pensada para que los fans descubran un nuevo detalle cada vez que coloquen un ladrillo.

