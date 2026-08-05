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alexander llera

Olivia Rodrigo en una cita con Cameron Winter
Noticias
La colección de LEGO de Olivia Rodrigo esconde una pista de su próximo álbum
Detrás de la nueva colección de LEGO inspirada en Olivia Rodrigo hay mucho más que sets color morado y referencias a sus conciertos.
Agosto 05, 2026
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alexander llera