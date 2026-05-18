Suscríbete
Síguenos en:
Noticias

América Femenil gana la Liga MX Femenil tras vencer a Rayadas en una final épica

América Femenil conquistó su tercer título de Liga MX Femenil tras derrotar a Rayadas en una final llena de tensión, emoción y momentos históricos.

Mayo 18, 2026 • 
Pamela López
Club América femenil

cortesía: grupo ollaami

Instagram: grupo ollaami

América Femenil volvió a hacer historia. Después de una final llena de tensión, emociones y momentos cardíacos, Las Águilas vencieron a Rayadas y se coronaron campeonas de la Liga MX Femenil, consiguiendo así su tercera estrella.

El partido tuvo de TODO: jugadas intensas, nervios hasta el último minuto y una afición completamente entregada que convirtió la noche en una auténtica locura futbolera.

Desde el arranque, ambos equipos dejaron claro por qué llegaron hasta la final, regalándonos uno de los cierres de temporada más emocionantes de los últimos años.

Con este triunfo, América no solo suma otro campeonato a su historia, también confirma el enorme momento que vive el futbol femenil mexicano. Estadios llenos, jugadoras convertidas en íconos y partidos cada vez más espectaculares están demostrando que la liga atraviesa uno de sus mejores momentos.

Las redes sociales explotaron tras el silbatazo final, con fans celebrando el campeonato y destacando la intensidad de una serie que mantuvo a todos al filo del asiento.

Porque sí: el futbol femenil en México ya es un fenómeno imparable.

América|Club América|futbol|futbol femenil|futbol mujeres|Jana Gutiérrez|liga femenil|Liga MX Femenil Futbol
Pamela López
Pamela López
Te sugerimos
hattie-retroage
Amor y Sexo
“Tengo sexo 3 veces a la semana”: Mujer de 82 años cuenta cómo se mantiene joven
Febrero 25, 2020
 · 
Cosmopolitan
Premiere Of Lionsgate's "Michael" - Arrivals
Noticias
La mujer que tuvo hijos con dos hermanos Jackson y creó el árbol genealógico más confuso del pop
Mayo 06, 2026
 · 
Pamela López
Danna Paola causa furor en redes sociales por su nueva melena rosa
Entretenimiento
Danna Paola causa furor en redes sociales por su nueva melena rosa
Agosto 20, 2017
 · 
Cosmopolitan
pipe bueno entrevista
Noticias
“Las mujeres fueron, son y serán la fuente de inspiración”: Pipe Bueno
Noviembre 22, 2018
 · 
Cosmopolitan