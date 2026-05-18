América Femenil gana la Liga MX Femenil tras vencer a Rayadas en una final épica

América Femenil volvió a hacer historia. Después de una final llena de tensión, emociones y momentos cardíacos, Las Águilas vencieron a Rayadas y se coronaron campeonas de la Liga MX Femenil, consiguiendo así su tercera estrella.

El partido tuvo de TODO: jugadas intensas, nervios hasta el último minuto y una afición completamente entregada que convirtió la noche en una auténtica locura futbolera.

Desde el arranque, ambos equipos dejaron claro por qué llegaron hasta la final, regalándonos uno de los cierres de temporada más emocionantes de los últimos años.

Con este triunfo, América no solo suma otro campeonato a su historia, también confirma el enorme momento que vive el futbol femenil mexicano. Estadios llenos, jugadoras convertidas en íconos y partidos cada vez más espectaculares están demostrando que la liga atraviesa uno de sus mejores momentos.

Las redes sociales explotaron tras el silbatazo final, con fans celebrando el campeonato y destacando la intensidad de una serie que mantuvo a todos al filo del asiento.

Porque sí: el futbol femenil en México ya es un fenómeno imparable.