A Sarah le quitaron sus dos senos y la sometieron a quimioterapia… NO tenía cáncer

Una mujer de 28 años identificada como Sarah Boyle pasó los peores meses de su vida, cuando fue diagnosticada equivocadamente con cáncer de mama en el Reino Unido.

La mamá de dos niños se sometió a quimioterapia y mastectomía doble en 2016, después de que doctores le dijeron que tenía cáncer de mama tras una biopsia defectuosa.

Ni siquiera se le permitió hacerse reconstrucción de senos ya que “esto podría aumentar el riesgo de volver a desarrollar cáncer en el futuro”.

En entrevista, Sarah aseguró que aunque la noticia de que tenía cáncer fue fuerte, fue peor saber que todo lo que le hicieron fue un error y totalmente innecesario.

“Que me dijeran después de meses de tratamiento horrible que todo fue innecesario es algo que tal vez nunca voy a entender. No solo los efectos físicos que me ha dejado, pero también la tortura mental”.

Sarah ahora está pidiendo que se hagan cambios en el sistema de salud para que otras mujeres no pasen lo que ella tuvo que pasar.

“Es vital hacer consciencia de las consecuencias que algunas familias tienen por errores médicos”.