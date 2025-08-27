Zoë Kravitz nos enseña que la lencería de día y las transparencias son la sensual tendencia para otoño 2025

Rara vez vemos en alfombras rojas looks que podamos adaptar a nuestro día a día, pero Zoë Kravitz ha decidido sorprendernos durante la gira de prensa por su nueva película “Caught Stealing”.

Ya que ha usado lencería de día, lo cual para cualquier simple mortal como nosotras podría parecer irracional llevar algo tan íntimo por la calle cuando vayamos por un café. Pero fue el pasado 21 de agosto que la actriz deslumbró las calles de París al usar un slip dress de satén con encaje en el busto de color champán. Dando así un look que evoca sensualidad y minimalismo.

Aunque este tipo de vestidos técnicamente no son lencería, a simple vista engañarían a cualquiera y sin duda se están encaminando a convertirse en protagonistas este otoño 2025. Ya que son ideales por lo cómodos y fáciles de combinar con prendas como abrigos o botas.

En cuanto a las transparencias, aunque no sería nuestra primera opción cuando se trata de armar un look para las temporadas de frío, Zoë vuelve a demostrarnos que, correctamente estilizado, puede hacerte ver espectacular.

La prueba estuvo en su visita a Nueva York el pasado 26 de agosto, donde la vimos recorrer las calles de la gran manzana con una playera blanca y mangas azules, con una preciosa falda midi transparente de color café con un patrón lineal. Dando así un look sencillo, estilizado y muy cómodo para un largo día de trabajo o incluso una reunión con amigas.

Getty Images

Así es como puedes llevar la lencería de día y las transparencias este otoño 2025

Si tú, como Zoë, estás lista para darle una oportunidad a la lencería de día o transparencias este otoño 2025, puedes adaptarlo a tu estilo de muchas maneras. Las más recomendables son escoger un slip dress como base o dejar que tu bralette se vea de manera discreta, ya sea con una blusa delgada o una camisa ligeramente desabotonada de arriba.

En el caso de las transparencias, lo que puedes hacer es recurrir al layering si no te sientes tan cómoda con sentirte tan expuesta. Puedes usar una base opaca o de colores neutros debajo de tu prenda translúcida y así no perder el toque sensual. Estas prendas las puedes combinar con high-waist jeans o chaquetas largas para dar equilibrio y hacerlo práctico en esos días más frescos.

Si algo nos dejó en claro Zoë Kravitz es que la lencería y las transparencias pueden verse igual de lindas dentro y fuera de nuestro cuarto. Siendo así una gran herramienta al momento de querer estilizar y dar un toque muy femenino a nuestros outfits. ¿Tú qué opinas, estás lista para darle una oportunidad a esta sensual tendencia?