Zendaya, Jennifer Lopez y más: Los mejores looks de la Met Gala 2024

Zendaya, Rauw Alejandro, Gigi Hadid, Chris Hemsworth y más deslumbraron en la Met Gala 2024 por su asombrosa vestimenta

Este año, la temática de la Met Gala está inspirada en el libro “El jardín del tiempo” del autor J.G Ballard, por lo que las flores y la naturaleza serán las protagonistas este año. De acuerdo a la cuenta de la Met Gala, “la historia habla de un Conde Axel y su esposa, la Condesa, en su utopía de ocio, arte y belleza; viven en una villa con una terraza que da a un jardín de flores cristalinas con hojas translúcidas, tallos relucientes que parecen vidrio y cristales en el corazón de cada flor. Aunque, como en toda la obra de Ballard ha llegado a representar “la modernidad distópica, los paisajes artificiales sombríos y los efectos psicológicos de los desarrollos tecnológicos, sociales o ambientales, hay un elemento distópico en su paraíso; aferrarse a él es como intentar mantener intacto cada grano de un puñado de arena en la palma de la mano.

Más allá de los muros de la villa del Conde Axel, una turba caótica e invasora se acerca cada hora. Para restaurar la tranquilidad, el Conde debe arrancar de su jardín una flor que invierte el tiempo hasta que no quede ninguna. La historia termina con la multitud irreflexiva descendiendo a la villa, ahora una propiedad abandonada con un jardín descuidado, en el que una estatua del Conde y su Condesa se encuentran enredadas entre plantas espinosas de belladona”.

¿Cómo llevaron las celebridades esta temática a sus vestuarios? Te dejamos la galería con los mejores vestidos...

Looks de la Met Gala inspirados en “El jardín secreto”

Eddie Redmayne

Getty

Eddie Redmayne y su esposa, Hannah Bagshawe llevaron matching outfits a la Met Gala. El talentoso actor vistió una falda de tul y un abrigo negro con paneles transparentes que reflejaban la silueta y el patrón vanguardista del vestido sin tirantes de su pareja, ambos de Steve O. Smith.

Sarah Jessica Parker

Getty Images

Al estilo de Sex and the City, Sarah Jessica Parker lució como toda una it girl con un vestido de falda acampanada de Richard Quinn, un bolso de Benedetta Bruzziches, joyas de Briony Raymond y un tocado de Philip Treacy.

Gigi Hadid

Zendaya, Jennifer Lopez y más: Los mejores looks de la Met Gala 2024 Getty Images

La modelo eligió un diseño encorsetado con flores de relieve de Thom Browne.

Rauw Alejandro

Los mejores looks de la Met Gala Getty Images

El cantante puertorriqueño, intérprete de ‘Te felicito’, se lució con un traje blanco de satén y un top metalizado de Ludovic de Saint Sernin.

Zendaya

Law Roach es el estilista profesional de Zendaya, quien eligió para la actriz un vestido Miason Margiela by John Galliano en color azul y maquillaje de Pat McGrath.

Jennifer Lopez

Una vez más, JLo lució excepcional durante la Met Gala 2024. La artista optó por un vestido dorado de tul con corte sirena y bordados florales bañado en cristales de Schiaparelli.

Emma Chamberlain

Looks Met Gala 2024 Getty Images

Emma Chamberlain desfiló por la Met Gala luciendo un vestido con escote palabra de honor con encaje de Jean Paul Gaultier.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth

Getty Images

Elsa posó frente a las cámaras con un elegante vestido dorado y el actor que interpreta a Thor lució espectacular con un traje color mantecado de Tom Ford.