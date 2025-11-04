¡Ya no cortes tu pelo! Plan para salvarlo en 7 días (de lunes-domingo)

💫 Día 1: Lunes – Detox y reinicio

Empieza la semana limpiando el lienzo. Haz un lavado profundo con shampoo detox que contenga carbón activado o menta, y dedica unos minutos a exfoliar tu cuero cabelludo con las yemas de los dedos. Esto elimina residuos de productos, grasa y contaminación.

💡 Tip Cosmo: termina con agua fría para sellar la cutícula y estimular el brillo natural.

🌸 Día 2: Martes – Hidratación ligera y descanso capilar

Deja respirar tu cabello. No lo laves hoy: aplica solo un spray hidratante o agua de rosas con unas gotas de aceite de argán en medios y puntas. Peina suavemente y hazte una trenza suelta o coleta baja.

💡 Este día el cuero cabelludo regula su producción natural de sebo (¡lo necesita para protegerse!).

🌿 Día 3: Miércoles – Mascarilla intensa y vapor

Hoy toca tratamiento profundo. Después del shampoo, aplica una mascarilla hidratante o nutritiva con ingredientes como aloe vera, miel o ácido hialurónico. Cubre con una toalla tibia durante 10–15 minutos para abrir la cutícula y permitir que los activos penetren mejor.

💡 Extra glow: mientras esperas, relájate y pon música suave; la relajación también beneficia la salud capilar reduciendo el cortisol.

💧 Día 4: Jueves – Reconstrucción interna

Tu cabello también necesita proteínas. Usa un tratamiento con queratina, colágeno o aminoácidos para fortalecer la fibra capilar y prevenir el quiebre. Déjalo actuar el tiempo indicado y enjuaga con agua tibia.

💡 No exageres: haz este paso solo una vez por semana; demasiada proteína puede endurecer el cabello.

🌞 Día 5: Viernes – Protección y brillo final

Viernes = glamour con propósito. Aplica unas gotas de aceite capilar o serum en las puntas para sellar la hidratación. Si usarás herramientas de calor, nunca olvides el protector térmico.

💡 Truco Cosmo: seca con aire frío al final para potenciar el brillo espejo.

🌼 Día 6: Sábado – Día libre de calor y descanso real

Dale un break total. No lo laves, no lo planches, no lo toques más de lo necesario. Haz un peinado cómodo —trenza boho, messy bun o bandana— y permite que tu cuero cabelludo se equilibre.

💡 Aprovecha para consentirlo: masajea con las yemas durante 3 minutos para activar la circulación.

🌙 Día 7: Domingo – Nutrición profunda y ritual de autocuidado

Cierra la semana con amor. Haz una mezcla natural con tu aceite favorito (coco, ricino o jojoba) y déjalo actuar mínimo una hora antes del baño. Este ritual repone lípidos, suaviza las puntas y devuelve elasticidad. 💡

Bonus Cosmo: mientras actúa, lee, medita o simplemente desconéctate. Tu paz también se nota en tu cabello.

💕 Resultado

Después de 7 días, notarás tu melena más suave, ligera y con brillo natural. Pero lo más importante: tu cuero cabelludo estará equilibrado, oxigenado y listo para un crecimiento saludable.