Todo lo que necesitas saber sobre la depilación con hilo

Seguramente estás cansada de los métodos convencionales para terminar con el vello; si la respuesta es sí, ¡continúa leyendo para conocer los detalles de la depilación con hilo!

Decirle adiós al vello facial y corporal puede llegar a ser un proceso complicado o incluso estresante, particularmente cuando no se sabe qué método usar o cuál va mejor con tu piel. Para algunas mujeres es más importante que no duela, para otras que no irrite la piel o que sea duradero, y es precisamente por ello que existe una variedad tan amplia de maneras para depilarse: con cera, láser, pinzas, y una más que ha ganado mucha popularidad en los últimos años: hilo. ¿Has meditado este último método como una opción?, entonces asegúrate de tomar nota que aquí encontrarás todo lo que necesitas saber de la depilación con hilo.

¿En qué consiste la depilación con hilo?

Se trata de uno de los métodos más naturales (o el más natural) para depilarse. Consiste en torcer y enrollar hilo de algodón o seda alrededor del vello no deseado y tirar suavemente para arrancarlo desde la raíz. Algunos expertos mencionan que este proceso tiene su origen en el antiguo Egipto; se dice que la mismísima Cleopatra llegó a utilizarlo. Puede emplearse prácticamente en cualquier zona del cuerpo; sin embargo, los mejores resultados se obtienes en los vellos faciales, particularmente el de las cejas, el labio superior y el bigote.

¿En qué consiste la depilación con hilo? Foto: Getty Images

La depilación con hilo requiere de habilidad y experiencia, por lo que el proceso siempre debe ser ejecutado por un especialista (no es un método casero). Un experto en depilación con hilo podrá darle forma a tus cejas de acuerdo con tus rasgos faciales y tus propios gustos o preferencias. Busca recomendaciones y asegúrate de que el profesional utilice hilos de calidad y siga las normas de higiene adecuadas, de lo contrario, podrías estar poniendo en riesgo la salud de tu piel.

Es importante tener en cuenta que el vello debe tener un cierto nivel de crecimiento para poder ser eliminado con esta técnica.

Duración y mantenimiento

Aunque la duración exacta puede variar según cada persona, la depilación con hilo suele ofrecer resultados más duraderos que otros métodos de depilación. En promedio, pueden durar de tres a seis semanas. Para mantener los resultados deberás tomar algunas precauciones, como evitar exponerte directamente al sol o utilizar cremas en caso de que experimentes algún tipo de irritación o enrojecimiento. Recuerda que también es muy probable que de vez en cuando debas regresas para sesiones de mantenimiento.

Duración y mantenimiento Foto: Getty Images

Ventajas y consideraciones

Para muchos es el método perfecto ya que no irrita la piel, pues apenas entra en contacto con ella, además de ser una técnica higiénica, precisa y rápida, que incluso puede prevenir arrugas. Aún así, si tienes algún tipo de condición especial, como una herida abierta, primero busca la opinión de un dermatólogo.

Todo lo que necesitas saber de la depilación con hilo Foto: Getty Images

Intenta probar este nuevo método de depilación, seguramente te va a encantar y vas a tener que renunciar a la cera, el rastrillo y todos esos instrumentos que pueden causarte mucho más dolor.