¿Por qué el vestido de Azul Guaita en la premiere de P#t@s Redes Sociales dice “anoréxica”?

El pasado 7 de septiembre se llevó a cabo la premiere de P#t@as Redes Sociales, la cual contó con la presencia de Paulina Gaitán, Azul Guaita, Hernán Mendoza, Jesús Zavala, Melissa Hallivis, Beng Zeng, Barbara Torres, Hugo Catalán, Gloria Aura, Pablo Calasso, Armando Hernández, Nataly Valencia (co-creadora) y Jorge Ulloa (director y showrunner). Como conductores estuvieron presentes Wendy Guevara y Nicola.

A través de ocho episodios, P#t@s Redes Sociales mostrará la historia de Amanda (Paulina Gaitán), una YouTuber decadente de contenido infantil que acaba de cumplir 30 años, lo que la convierte en una “anciana” del internet, que hará de todo para mantenerse relevante en redes sociales. Amanda hace todo para destronar a la influencer número uno del momento: Vicky Moo (Azul Guaita), quien además resulta ser su media hermana menor.

¿Por qué el vestido de Azul Guaita en la premiere de P#t@as Redes Sociales dice “anoréxica”?

El vestido que utilizó Azul Guaita se convirtió en la sensación de la noche, pues representó una protesta a los comentarios que diariamente reciben las personas en las redes sociales. Las frases que se pueden apreciar en los tirantes del auténtico vestido de Azul Guaita son las que más ha recibido la artista a lo largo de su carrera; se trata de un juicio constante por su peso y complexión corporal: "¡Anoréxica!, ¿Sí comes? ¡Pareces tabla! ¿Vomitas?”.

Por su parte, las flores en la parte inferior del vestido representan los comentarios positivos que ha recibido.

“Las palabras que tiene este vestido son con las que me señalan en redes sociales. El traerlas puestas hace que me apropie de ellas, las abrace, no las juzgue, ni me juzgue a mí misma”, dijo Guaita.

