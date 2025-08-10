Los mejores diseños para manicure y pedicure que vas a amar este verano

Si algo nos puede fascinar, es mirar cómo nuestras manos y pies se ven espectaculares, en especial cuando cambian. Y no hay mejor temporada para ese look pulido y estilizado que el verano. Ya que las sandalias y zapatos abiertos se convierten en nuestros mejores aliados para el calor y la diversión. Es por eso que aquí te dejamos tres diseños de manicura y pedicure que no solo combinan, también te harán ver espectacular para cualquier plan veraniego.

3 diseños de uñas bonitos para manicure y pedicure

Azul cielo monocromático

Pinterest

Si algo nos fascina del verano, son esos días donde el cielo está despejado y su color azul hace más hermoso cualquier lugar. Entonces, qué mejor que llevar ese color que nos hipnotiza en tus manos y pies. El color azul cielo monocromático no solo es lindo y relajante, sino que también puede ayudar a que tus uñas se vean más largas y muy pulidas. Son el diseño ideal para quienes aman el minimalismo y combinan perfecto con cualquier look veraniego, desde un vestido blanco de lino hasta un short de mezclilla.

Mismo color, distinto diseño

Si lo que buscas es que tus diseños de manicure y pedicure se vean coordinados, pero te gusta que tengan un toque creativo, esta opción es para ti. La idea es elegir el mismo color para manos y pies, pero jugar con diseños distintos. La versión que nos ha encantado es un manicure francés en la mano y el diseño monocromático en los pies. Lo que ayuda a rejuvenecer y estilizar la mano y mantener ese toque minimalista en los pies.

Manicure francés

Pinterest

El manicure francés es una de esas joyas atemporales y elegantes que ha recobrado popularidad este año. En especial por lo versátil y sofisticado que puede ser, tanto en pies como en manos. La base nude con el detalle blanco en las puntas de las uñas es perfecta para cualquier ocasión. Lo mejor de este diseño es que puedes cambiar el blanco por colores pastel o sumarte a la tendencia del efecto cromado; te va a dar ese look impecable que combina con cualquier calzado.

Esta temporada, coordinar tu manicure y pedicure no es solo una cuestión de estética, sino de actitud. Son esos pequeños detalles los que nos pueden hacer sentir más hermosas y seguras de nosotras mismas hasta cuando llevas las sandalias más sencillas o vas sin maquillaje.