Los mejores diseños de uñas en color vino para este otoño 2025

El color vino es uno de los favoritos para otoño y aquí te dejamos las mejores opciones de manicure en este tono

El color vino es sinónimo de elegancia y cada otoño regresa con fuerza para estilizar nuestros looks de pies a cabeza, en especial cuando se trata de los manicures. Si esta temporada quieres un diseño de uñas bonito que sea versátil, femenino y con un toque très chic, las uñas en color vino son para ti.

Los mejores diseños de uñas en color vino para otoño 2025 que elevarán tu look al instante

Uñas vino monocromáticas:

Si a ti lo que te gusta es una apuesta segura, las uñas monocromáticas en color vino son un básico de otoño que nunca pasa de moda. Con una sola capa de esmalte, logras un look pulido y elegante. Es ideal si buscas algo discreto pero sofisticado que combine con cualquier outfit.

Uñas vino cromadas:

El acabado cromado en tono vino es perfecto para quienes aman un look atrevido sin perder elegancia. Este diseño da un efecto espejo que da un toque moderno y hace que tus uñas se conviertan en el centro de atención.

Uñas vino con polka dots:

Lo sé, hemos hablado demasiado de los polka dots, pero créeme cuando te digo que son tu mejor aliado para estilizar este otoño, en especial tu manicure. Puedes usar una base nude o clara y combinarla con pequeños puntos en color vino para darle un toque coqueto y elegante.

Manicure francés en color vino:

El manicure francés en color vino es una versión moderna del clásico. En lugar de puntas blancas, este diseño cambia la orilla y da paso al color vino, logrando un contraste sofisticado.

Uñas aura en color vino:

El diseño aura en color vino es tendencia pura. Este look se caracteriza por un degradado difuminado en el centro de la uña, creando un efecto de profundidad. En tonos vino, luce misterioso y elegante.

El color vino sin duda es un tono que rejuvenece y estiliza las manos, ya que aporta luminosidad a la piel y combina con la paleta cálida de otoño. Además, es un color que se adapta a cualquier situación, desde el día a día hasta una cena especial.