Los 5 errores de maquillaje que te envejecen (y no te habías dado cuenta)

A veces, no se trata de la edad, sino de pequeños hacks de belleza que se quedaron en el pasado o que simplemente no funcionan para tu piel actual.

Tu maquillaje debe realzar, iluminar y hacerte sentir poderosa, ¡no al revés! Te revelamos los 5 errores de maquillaje más comunes que te hacen lucir mayor y cómo corregirlos para conseguir ese look fresco y radiante. ¡A por ese efecto anti-aging inmediato!

Error #1: El Exceso de Base y Polvo (¡El Efecto Máscara!)

❌ Lo que pasa: Usar una base demasiado espesa o aplicar capas gruesas de polvo compacto en todo el rostro. Esto se asienta directamente en las líneas finas y arrugas, haciendo que se vean mucho más profundas. Además, el acabado mate total resta luminosidad, lo cual es sinónimo de juventud.

✅ El Glow Up Corrector:



Opta por fórmulas ligeras: Busca BB Creams , bases de textura fluida o sueros con color. La regla de oro es: menos es más .

Busca , bases de textura fluida o sueros con color. La regla de oro es: . Polvo, solo donde importa: Úsalo exclusivamente en la zona T (frente, nariz, barbilla) para controlar el brillo. Deja las mejillas y el contorno de ojos libres para que la luz rebote.

Edited with Google AI

Error #2: El Corrector Seco y Blanco en el Contorno de Ojos

❌ Lo que pasa: Elegir un corrector que es uno o dos tonos más claro que tu base y que tiene un acabado muy seco o mate. Esto, lejos de iluminar, crea un “halo” blanco artificial, resalta la textura de la piel y hace que las patas de gallo se vean deshidratadas y más notorias.

✅ El Glow Up Corrector:



Corrector de Fórmula Hidratante: Invierte en correctores con fórmulas ligeras y cremosas (¡que no se sequen rápido!).

Invierte en correctores con fórmulas ligeras y cremosas (¡que no se sequen rápido!). El Tono Justo: Usa un tono que sea solo medio tono más claro que tu piel y que tenga un ligero subtono melocotón para cancelar el azul de las ojeras, ¡no uses blanco puro!

Usa un tono que sea solo medio tono más claro que tu piel y que tenga un ligero subtono melocotón para cancelar el azul de las ojeras, ¡no uses blanco puro! Aplica con Moderación: Úsalo solo en las áreas oscuras (cerca del lagrimal y en la esquina externa inferior), no en todo el triángulo bajo el ojo.

Edited with Google AI

Error #3: Delineado Negro y Duro en la Línea Inferior

❌ Lo que pasa: Delinear completamente el ojo con un lápiz negro, especialmente en la línea de agua inferior. Este look puede ser muy gótico, pero visualmente encoge el ojo y, lo que es peor, crea una sombra que imita las ojeras, haciendo que la mirada se vea cansada y pesada.

✅ El Glow Up Corrector:



Abre la Mirada: Si vas a delinear, enfócate solo en la línea superior (un cat eye sutil siempre funciona).

Si vas a delinear, enfócate solo en la línea superior (un sutil siempre funciona). El Secreto Nude : Usa un lápiz color nude o beige claro en la línea de agua inferior. Esto neutraliza el enrojecimiento y hace que el ojo parezca más grande y despierto.

Usa un lápiz color o beige claro en la línea de agua inferior. Esto neutraliza el enrojecimiento y hace que el ojo parezca más grande y despierto. Suaviza el Contraste: Si quieres color abajo, usa una sombra marrón o gris muy suave, difuminada a ras de las pestañas inferiores, ¡nunca una línea dura!

Edited with Google AI

Error #4: Exceso de Rubor en el Lugar Equivocado (¡El Círculo Clásico!)

❌ Lo que pasa: Aplicar un rubor oscuro o muy rojo justo en la manzana de la mejilla y dejarlo sin difuminar (como si fueran dos círculos). Esto tira la cara hacia abajo y le da un aspecto anticuado al rostro.

✅ El Glow Up Corrector:



La Regla del Levantamiento: El rubor debe ser tu lift natural. Aplica fórmulas cremosas o líquidas en la parte superior de los pómulos, llevándolo ligeramente hacia la sien. Esto crea un efecto tensor inmediato.

El rubor debe ser tu natural. Aplica fórmulas cremosas o líquidas en la parte superior de los pómulos, llevándolo ligeramente hacia la sien. Esto crea un efecto tensor inmediato. Colores Frescos: Elige tonos que imiten tu rubor natural: melocotón, rosa coral o malva. Estos colores devuelven la vida a la piel.

Edited with Google AI

Error #5: Labiales Muy Oscuros, Mate y Perfilador Rígido

❌ Lo que pasa: Con la edad, el volumen de los labios disminuye. Usar labiales mate muy oscuros (marrones, granates) o muy secos absorbe la luz y hace que los labios se vean aún más delgados y agrietados. Un perfilador muy visible y oscuro solo enfatiza la falta de volumen.

✅ El Glow Up Corrector:



Fórmulas Jugosas: Los bálsamos con color, los brillos o los labiales con acabado satinado son tus mejores aliados. ¡El brillo refleja la luz y crea ilusión de volumen!

Los bálsamos con color, los brillos o los labiales con acabado satinado son tus mejores aliados. ¡El brillo refleja la luz y crea ilusión de volumen! Tonos Luminosos: Opta por tonos rosados, corales o nudes cálidos.

Opta por tonos rosados, corales o cálidos. El Truco del Contorno: Usa un delineador labial del mismo tono exacto de tu labial natural (o un nude que se fusione) y difumínalo ligeramente hacia dentro. Termina con un toque de gloss en el centro del labio inferior.

Edited with Google AI

Tu Resumen Anti-Edad: Luz, Hidratación y Difuminado.

Recuerda: el objetivo de tu maquillaje es que tu piel se vea luminosa y saludable. ¡Menos es más! ¿Te atreves a transformar tu rutina con estos tips?